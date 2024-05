Parádní méně známé iOS aplikace, které rozhodně stojí za vyzkoušení

Máte neustále problém vybudovat si a hlavně si zachovat zdravé, prospěšné návyky? S těžkými začátky vám může pomoci aplikace s názvem First Hundred. First Hundred se zaměřuje na pomoc při budování jednoho návyku po dobu 100 dní, což vám umožní soustředit se na své cíle. Aplikace je jednoduchá, přehledná, nabízí denní počítadlo, podporu notifikací a spoustu dalšího.

Not Boring Calculator

Aplikace Not Boring Calculator vás přesvědčí o tom, že i kalkulačka dokáže být zábavná. Jednou z největších překážek většiny aplikací kalkulaček je to, jak snadno se v nich dá udělat chyba. Pokud chybně zadáte číslo a okamžitě to nezjistíte, můžete snadno skončit se špatnou odpovědí a nikdy se to nedozvědět. Aplikace Not Boring Calculator se to snaží změnit tím, že nabízí možnost vypsání kompletní rovnice při počítání. Kromě toho si výpočty můžete vychutnat v lákavém uživatelském rozhraní, plném překvapení, 3D animací a poutavými zvuky.

Aplikaci Not Boring Calculator stáhnete bezplatně zde.