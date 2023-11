WhatsApp přidává zajímavou novinku

WhatsApp lze již řadu let bez jakékoliv nadsázky označit za jeden z nejoblíbenějších multiplatformních komunikátorů na světě a nic nenasvědčuje tomu, že by se měla tato skutečnost v dohledné době jakkoliv změnit. Meta, pod kterou WhatsApp spadá, si navíc tento svůj klenot náležitě hýčká a snaží se jej neustále vylepšovat, aby byl co nejkomplexnější a tedy pro uživatele co nejlepší z hlediska využitelnost. Přesně z toho důvodu ostatně nyní zavedla i novou možnost ověření účtu.

Že má WhatsApp v plánu představit nové možnosti pro ověření účtu naznačovaly již jeho bety z dřívějších měsíců, nicméně až nyní po vydání verze 23.24.70 pro iOS je tato skutečnost zcela potvrzena – tedy minimálně u prvních uživatelů. Vedle klasického ověření telefonního čísla skrze kód zaslaný na něj přes textovou zprávu je tedy nyní k dispozici taktéž možnost ověření účtu přes kód zaslaný v mailu, který bude spárován s již existujícím WhatsApp účtem. To by mělo být možné přes Nastavení – váš profil – Účet – Emailová adresa. Bohužel to však vypadá, že jak má WhatsApp ve zvyku, i tentokrát začal uvolňovat novinku ve vlnách a například my v redakci proto možnost přidání mailu pro případné zaslání ověřovacího kódu v účtech zatím nemáme. Pokud se pak ptáte na to, k čemu je podobná novinka vlastně dobrá, je to jednak snaha o další zvýšení uživatelského komfortu, ale hlavně o přidání možnosti aktivace WhatsApp účtu i na místech bez pokrytí klasickým mobilním signálem, kterých není v zahraničí zrovna málo.