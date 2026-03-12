WhatsApp spouští dětské účty s plnou rodičovskou kontrolou

WhatsApp oficiálně oznámil novinku, která potěší především rodiče školáků. Platforma totiž začíná nově umožňovat vytvoření speciálního účtu pro děti, které jsou zcela pod dohledem jejich zákonných zástupců.
Pro zprovoznění dětského účtu je potřeba mít po ruce jak telefon dítěte, tak zařízení rodiče, aby se oba účty mohly vzájemně propojit. Jakmile je nastavení hotové, veškeré klíčové změny a soukromí na zařízení dítěte jsou chráněny speciálním rodičovským PIN kódem. Díky tomu mají rodiče jistotu, že si dítě samo neupraví bezpečnostní pravidla, která mu nastavili.
Hlavní výhodou těchto účtů je absolutní kontrola nad tím, s kým si dítě píše. Rodiče mohou schvalovat, kdo může dítě kontaktovat, do jakých skupin se smí připojit, a dokonce mají možnost kontrolovat žádosti o zprávu od neznámých uživatelů. Vnímám to v podstatě jako jakýsi digitální filtr, který k dítěti pustí jen ty lidi, které rodiče osobně posvětí.
I když mají rodiče nad účtem rozsáhlou pravomoc, WhatsApp zdůrazňuje, že samotný obsah konverzací zůstává soukromý. Všechny osobní zprávy a hovory jsou nadále chráněny koncovým šifrováním (end-to-end), což znamená, že si je nemůže přečíst ani nikdo ve WhatsAppu, ani rodič skrze dálkovou správu. Celý systém je navržen tak, aby dětem poskytl bezpečný prostor pro komunikaci, zatímco dospělým dává klid na duši díky přehledu o tom, s kým jejich ratolesti tráví čas online.
Za mě je vidět, že se WhatsApp snaží zbavit nálepky platformy, kde může kdokoliv napsat komukoliv. Myslím, že jde o rozumný krok, protože dávat dítěti do ruky v dnešní době smartphon bez jakýchkoliv omezení je cesta do pekel. Jediný háček je v tom, že se novinka podle všeho zatím rozšiřuje pozvolna, takže je možné, že ji ve WhatsApp ještě nebudete mít k dispozici.