WhatsApp se konečně naučí naplánovat odeslání zprávy

Meta konečně přináší do WhatsAppu očekávanou funkci a to sice „naplánování“ zprávy. Novinku zmiňuje kód z nedávno vydané beta verze. Podle informací je funkce současně ve vývoji. Momentálně ještě v žádné beta verzi nenachází a testuje se interně. Server WABetaInfo sdílel Snímek obrazovky, na němž je k vidění položka „Skryté zprávy“ mezi ikonou „Média, odkazy a dokumenty“ a „S hvězdičkou“. Jde o vyobrazení toho, jak by na základě kódu mohla funkce vypadat.
V posledních letech se podobná funkce objevuje poměrně často a nalezneme ji kromě iMessage třeba i u Telegramu. Jelikož WhatsApp tuto funkci dosud neměl, řada uživatelů zkoušela alternativní řešení (třeba přes Zkratky).
Momentálně není zřejmé, jak funkce bude přesně fungovat. Řada uživatelů by jistě uvítala funkci známou např. z Telegramu, která umožňuje zprávu naplánovat pravidelně na konkrétní čas. Ačkoliv tato funkce ještě není dostupná, řada uživatelů vnímá tuto zmínku s nadšením. WABetaInfo upozorňuje, že jakmile bude vývoj aplikace ukončen, bude funkce nabídnuta beta testerům TestFlightu. Až následně se dostane do ostré verze. Není taktéž výjimkou že jednotlivé funkce prvně dorazí třeba na Android a až po nějaké době na iOS. U WhatsApp rovněž bývá pravidlem, že novinky jsou po světě uvolňovány postupně.
Jelikož tuto funkci na žádné platformě nevyužívám, nebudu ji případně používat ani na WhatsAppu. Dovedu si ale představit, že nastavíte odeslání zprávy svému dítěti na další den na 7:30 s tím, ať si nezapomene svačinu. Používáte podobnou funkci vy?