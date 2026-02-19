WhatsApp chce dostat příběhy přímo mezi chaty. Testuje změnu, která potěší jedny a naštve druhé

Soukromé zprávy a mizící příběhy dnes patří mezi nejsilnější trendy sociálních sítí. Lidé stále méně chtějí zanechávat digitální stopu a většina komunikace se přesunula z veřejných komentářů do soukromých chatů. Právě tímto směrem se dlouhodobě vyvíjí i WhatsApp. A nyní testuje další zajímavý krok.
Podle informací z beta verze pro Android (2.26.6.9) se nejnovější „Status aktualizace“ začínají zobrazovat přímo v horní části záložky Chaty. Mají se objevit jako kulaté ikony s profilovými fotografiemi kontaktů. Čili velmi podobně jako „stories“ na jiných platformách.
Zobrazovat se mají především příběhy lidí, se kterými uživatel komunikuje nejčastěji. Pokud jste něčí status dříve ztlumili, v tomto novém horním pruhu se neobjeví. Záložka Aktualizace zatím zůstává zachována, takže odstranění původního rozhraní úplně nejde.
Fotogalerie
Posun blíže k sociální síti
WhatsApp se tímto krokem opět přibližuje klasickým sociálním sítím. Podobné řešení už delší dobu používá například Telegram a velmi výrazně jsou příběhy prezentovány i v Messengeru.
Změna sama o sobě není příliš zásadní, ale symbolická. Aplikace, která byla původně jednoduchým nástrojem pro textovou komunikaci, stále více sází na sdílení obsahu a vizuální prvky.
Bude možné to vypnout?
To je otázka, která bude pro mnoho uživatelů klíčová. WhatsApp je v řadě zemí výchozí komunikační aplikací a mnozí jej používají jako jedinou aplikaci pro běžné zprávy. Pokud by nebyla možnost nové zobrazení statusů skrýt, může to část uživatelů vnímat jako zbytečné zahlcení. Bylo by tedy divné, kdyby tato novinka byla uživatelům vnucena. Zatím jde pouze o ranou beta verzi pro Android a není jasné, zda a kdy se novinka dostane na iOS. Jelikož WhatsApp používám jen pro komunikaci asi se dvěma osobami a výlučně používám Messenger, nechávají mě podobné novinky poměrně chladným. Věřím ale, že spousta lidí něco podobného uvítá. Jak to máte vy?