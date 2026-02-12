WhatsApp v prohlížeči bude již brzy opět o něco využitelnější

Pokud používáte WhatsApp převážně v prohlížeči, tahle novinka vás pravděpodobně potěší. Funkce hlasových a videohovorů, která byla dlouhé roky vyhrazená jen mobilním aplikacím a oficiálním desktopovým klientům, se začíná objevovat i ve webové verzi. Zatím pouze u vybraných uživatelů zapojených do beta programu, ale širší nasazení je podle všeho otázkou několika týdnů.
Server WABetaInfo, který dlouhodobě sleduje vývoj WhatsAppu, upozornil už před několika týdny na to, že společnost Meta připravuje podporu volání pro WhatsApp Web. Teď se ukazuje, že vývoj se skutečně posunul z fáze testování do prvních reálných nasazení. Nová funkce se začíná objevovat u uživatelů beta verze WhatsApp Web, a to zatím v podobě hovorů jeden na jednoho.
V praxi to znamená, že pokud jste v betě, můžete v prohlížeči otevřít běžný individuální chat a jednoduše kliknout na ikonu hovoru – stejně jako v desktopové aplikaci. WhatsApp tak poprvé umožní vést hlasové i videohovory čistě přes web, bez nutnosti instalovat samostatný program do počítače. Z vlastní zkušenosti vím, že tohle je přesně ten typ funkce, který chyběl hlavně lidem pracujícím celý den v prohlížeči, kde mít další aplikaci navíc nedávalo moc smysl.
Podle WABetaInfo je tato funkce ve vývoji zhruba rok a Meta ji celou dobu ladila tak, aby se chováním co nejvíc blížila desktopovým aplikacím. Webové hovory tak nejsou žádným osekaným kompromisem. Stejně jako na iOS jsou end-to-end šifrované a využívají protokol od Signal, což je pro WhatsApp dlouhodobý standard. U videohovorů navíc nechybí možnost sdílení obrazovky, což z webové verze dělá plnohodnotný nástroj i pro pracovní nebo studijní hovory.
Je ale potřeba dodat, že zatím jde skutečně jen o individuální konverzace. Skupinové hlasové a videohovory na WhatsApp Web jsou stále ve vývoji a zatím nemají žádné konkrétní datum spuštění. Až ale dorazí, očekává se podpora až 32 účastníků, možnost vytvářet odkazy na hovory a také plánování hovorů dopředu, podobně jako to dnes funguje v mobilních aplikacích.
Co se týče dostupnosti, první vlna je omezená čistě na beta testery WhatsApp Web. Podle dostupných informací ale Meta počítá s tím, že funkci postupně uvolní i pro běžné uživatele mimo beta program, a to v průběhu následujících týdnů. Pokud tedy novinku zatím nevidíte, není to nic neobvyklého a vyplatí se chvíli počkat.
Celkově jde o jeden z kroků, které dávají smysl až ve chvíli, kdy se skutečně objeví. WhatsApp Web se tím posouvá blíž k plnohodnotné alternativě desktopové aplikace a pro řadu lidí se může stát hlavním způsobem, jak WhatsApp na počítači používat. Pokud Meta dodrží slib a skupinové hovory dorazí brzy, rozdíly mezi webem a aplikací se konečně začnou stírat.