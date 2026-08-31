Apple M6 dostal funkci, která byla dosud výsadou dražších čipů. Tohle je důvod, proč je zajímavější než M5

Apple letos u základního čipu M6 udělal něco poměrně zajímavého. Nejenže jej vyrobil 2nm technologií, ale zároveň mu dal část architektury, která byla až dosud vyhrazena výkonnějším variantám Apple Silicon. M6 je totiž vůbec první základní čip Apple, který kombinuje tři různé typy CPU jader.
Konkrétně má M6 celkem 12 jader rozdělených na 2 super jádra, 4 výkonná jádra a 6 úsporných jader. A právě první dvě kategorie jsou zde důležité. U předchozích základních čipů Apple Silicon jsme byli zvyklí pouze na kombinaci výkonných a úsporných jader.
Tři typy jader místo dvou
Celé označování je přitom trochu matoucí. Apple totiž původní výkonná jádra přejmenoval na „super cores“ a současně přidal novou kategorii „performance cores“, která se nachází výkonem mezi super a efficiency jádry.
Super jádra jsou tedy v současném systému ta nejsilnější. Nová performance jádra pak představují jakýsi prostřední stupeň, který má nabídnout vyváženější poměr výkonu a spotřeby. Až dosud jste přitom tuto kombinaci mohli najít například v M5 Pro a M5 Max. Nyní ji Apple dostal i do základního M6.
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M6 tak není jen obyčejný generační upgrade
Právě proto je M6 zajímavější, než by se mohlo na první pohled zdát. Nejde pouze o přechod na menší výrobní proces nebo přidání několika jader. Apple změnil samotnou strukturu CPU a dal základnímu čipu přístup k architektuře, která byla dříve výsadou dražších modelů.
Apple navíc uvádí, že M6 nabízí oproti M5 až 1,2× vyšší výkon při vícevláknovém zatížení a vůbec nejrychlejší jednovláknový výkon. Přesný přínos nové architektury ale samozřejmě ukážou až reálné testy. M6 má dále také nový Dual 16-core Neural Engine, takže Apple letos výrazně posílil i část čipu určenou pro AI.
Za mě je ale právě změna CPU architektury možná ještě zajímavější. Apple totiž ukazuje, že rozdíl mezi základními a profesionálními čipy nemusí být v každé generaci tak výrazný jako dřív. A pokud se podobná filozofie dostane časem i do dalších základních M čipů, mohou být budoucí Macy s „obyčejným“ Apple Silicon překvapivě výkonné.
Kompletní nabídku Maců mini M6 naleznete přímo zde, zatímco nabídku výkonnějších Maců mini M5 Pro si můžete prohlédnout zde.