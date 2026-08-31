Dorazí už příští měsíc přepracované Apple Zdraví s AI koučem?

Apple představí již příští měsíc novou generaci Apple Watch a spolu s ní bychom se mohli dočkat také jedné dlouho očekávané softwarové novinky. Řeč je o výrazně přepracované aplikaci Zdraví, na které Apple pracuje již delší dobu a jejíž součástí mají být také funkce využívající umělou inteligenci. Přestože jejich příchod v září zatím potvrzený není, právě představení nových Apple Watch by pro Apple mohlo být ideální příležitostí, kdy novinky konečně ukázat.
Na možný zářijový debut nyní upozornil server 9to5Mac. Apple totiž v minulosti několikrát využil právě zářijové představování nových Apple Watch k odhalení zdravotních funkcí, které předtím na červnové WWDC vůbec neukázal. Stalo se tak například u režimu nízké spotřeby ve watchOS 9, detekce spánkové apnoe ve watchOS 11 nebo upozornění na hypertenzi ve watchOS 26. Podobný scénář by se tak teoreticky mohl opakovat i letos. Apple v září představí Apple Watch Series 12 a Apple Watch Ultra 4, přičemž právě zdraví a fitness mají být opět jednou z oblastí, na které se nové hodinky zaměří. Představení přepracované aplikace Zdraví by proto vedle nového hardwaru dávalo poměrně velký smysl.
Fotogalerie
Apple měl se Zdravím původně mnohem větší plány
Celý projekt má za sebou poměrně komplikovaný vývoj. Apple podle dřívějších informací Bloombergu pracoval na projektu s interním označením Mulberry, který měl přinést výrazně chytřejší práci se zdravotními daty a fungovat v podstatě jako osobní zdravotní kouč. Původní plány byly poměrně ambiciózní. Umělá inteligence měla analyzovat zdravotní informace uživatele a na jejich základě poskytovat personalizovaná doporučení. Apple kvůli projektu údajně spolupracoval s lékaři a dalšími odborníky a připravoval také vlastní vzdělávací obsah. Některé části projektu byly označovány jako Health+.
Apple však své původní plány začátkem letošního roku výrazně přehodnotil. Namísto spuštění jedné velké samostatné služby má nyní jednotlivé funkce projektu postupně integrovat přímo do stávající aplikace Zdraví. To ovšem neznamená, že by AI zdravotní funkce zmizely úplně. Podle dosavadních informací se nadále počítá například s inteligentními doporučeními vycházejícími ze zdravotních dat uživatele. Apple má pracovat také na možnosti využít kameru iPhonu při cvičení, kdy by systém dokázal sledovat pohyb uživatele a poskytovat mu zpětnou vazbu. Ve hře jsou rovněž změny související se sledováním hladiny cukru a především kompletní přepracování samotného rozhraní aplikace Zdraví.
Září dává smysl, jisté ale není vůbec nic
Právě tady je však potřeba mírnit očekávání. Apple žádný zářijový termín pro představení těchto funkcí nepotvrdil. Mark Gurman z Bloombergu navíc již dříve upozornil, že nové funkce aplikace Zdraví nemusí dorazit společně s první verzí iOS 27 a jejich vydání může přijít až později během životního cyklu systému. Ve výsledku tak existuje několik možností. Apple může přepracované Zdraví a některé AI funkce ukázat už při zářijovém představení nových Apple Watch a následně je zpřístupnit například s iOS 27.1. Stejně tak ale může jejich představení odložit na pozdější dobu. Právě zářijová keynote bude každopádně první velkou příležitostí zjistit, co z ambiciózního projektu Mulberry nakonec Apple skutečně dostane mezi uživatele. Pokud firma chce nové Apple Watch opět prezentovat především jako zařízení zaměřené na zdraví, přepracovaná aplikace Zdraví doplněná o umělou inteligenci by k nim zapadala téměř dokonale.