Takto by mohla vypadat aplikace Zdraví v macOS

V rámci operačního systému iOS jsme se dočkali aplikace Zdraví již s příchodem verze iOS 8. Za tu dobu se však aplikace Zdraví žádným způsobem nerozšířila na ostatní zařízení a zůstala tak exkluzivní pouze pro iPhone. Na jednu stranu to samozřejmě dává smysl – na Apple Watch by údaje o Zdraví byly nejspíše nepřehledné kvůli malého displeje a MacBook s sebou rozhodně kvůli počítání spálených kalorií nosit nebudeme. Na druhou stranu by ale bylo fajn, kdybychom si v macOS mohli jednoduše v aplikaci Zdraví alespoň zobrazit, jak na tom dnes jsme. V kombinaci s notifikacemi by se navíc mohlo jednat o velmi schopného pomocníka.

Apple prozatím nejspíše nemá v plánu aplikaci Zdraví do macOS umístit, byť by to s pomocí jeho Projectu Catalyst nebylo nic složitého – stačí se podívat například na aplikaci Zprávy či Mapy v macOS 11 Big Sur, které byly portovány právě pomocí něj. Koncept aplikace Zdraví v macOS se pokusil vytvořit Jordan Singer, který se v minulosti zasloužil například o zpracování konceptu operačního systému pro Apple Glasses. Koncept aplikace Zdraví je zpracován do prostředí operačního systému macOS 11 Big Sur – nechybí tedy například zaoblené rohy a všeobecně se aplikace velmi podobá těm z iOS či iPadOS 14. V levém menu aplikace by podle konceptu mělo být možné se jednoduše přepínat mezi různými sekcemi aplikace. K dispozici je zde například přehled, níže poté záznamy o jednotlivých položkách zdraví, tedy aktivita, sluch, srdce a další.

Celý koncept aplikace Zdraví pro macOS byl vytvořen ve SwiftUI, díky kterému mohou vývojáři jednoduše vytvářet uživatelské prostředí aplikace tak, aby jej bylo univerzálně možné využít v iOS, macOS, tvOS a watchOS. Vzhledem k tomu, že je koncept této aplikace velmi podobný současné aplikaci Zdraví z iPhone, tak v něm samozřejmě nelze hledat nějaké novinky. Otázkou však zůstává, proč aplikaci Zdraví jablečná společnost nerozšířila na svá ostatní zařízení, potažmo alespoň na iPad. Všichni chápeme, že byla aplikace Zdraví vydána v roce 2014 speciálně pro iPhone, po šesti letech bychom si ale vzhledem k propojitelnosti všech jablečných zařízení měli být schopni zdravotní data zobrazit na všech jablečných zařízeních, podobně jako to je u jiných aplikací. Doufejme, že se v blízké budoucnosti dočkáme aplikace Zdraví alespoň na iPadOS, díky čemu by poté mohl proběhnout port pomocí Project Catalyst i na macOS. Zdrojový kód konceptu aplikace Zdraví si můžete stáhnout zde.