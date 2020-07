Jak by mohl vypadat operační systém pro Apple Glasses? Prohlédněte si nový koncept

Je takovým veřejným tajemstvím, že Apple již dlouhá léta pracuje na záhadném headsetu pro rozšířenou realitu, který má nést název Apple Glasses a nabídnout nejen revoluční podání AR, ale i praktický design. To znamená, že si na hlavu nebudeme nasazovat obrovskou krabici, ale klasické brýle, ne nepodobné těm dioptrickým. Přesto se to kolem tohoto projektu jen hemží spekulacemi a leckdo by mohl začít uvažovat nad tím, jak Apple hodlá řešit softwarovou stránku, respektive intuitivnost operačního systému. To nám naštěstí nastiňuje nový koncept z dílny Jordana Singera, který představuje speciální rozhraní na bázi iOS 14.

Slavnostní fanfáry a radostné komentáře ještě na chvíli odložte. Ačkoliv mnohé zdroje tvrdily, že je nicotná šance na oznámení Apple Glasses na letošní WWDC, nakonec se tak nestalo a Apple si odhalení schovává pro velkolepější událost, ideálně třeba na březen příštího roku. To však neznamená, že se kolem chystaných brýlí pro rozšířenou realitu nepohybuje početná skupina spekulantů, kteří přemýšlejí nad tím, jak vlastně společnost zvládne technické provedení nikoliv v podobě designu zařízení, o němž toho víme čím dál tím víc, ale operačního systému a uživatelského rozhraní. To totiž musí být vzhledem k ovládání AR brýlí nanejvýš intuitivní a zároveň praktické. Touto myšlenkou se inspiroval i designér Jordan Singer, který využil oznámení nového iOS 14, jenž je dle standardů jablenčého systému kompaktnější a jednodušší než kdy jindy, a zkusil ho přetvořit v glassOS. A jak se ukázalo, tato odvážná vize není vůbec nereálná, ba právě naopak.

Díky minimalismu iOS 14 lze totiž po skrouhnutí několika dalších funkcí docílit poměrně pěkného a čistého rozhraní se zjednodušenými widgety, zredukovaném menu hlasové asistentky Siri a nenásilném upozornění na příchozí hovory. Operační systém by se mohl podle Jordana inspirovat částečně i watchOS a nabídnout i podobný styl notifikací, které by nijak přímo nepřekážely a zároveň by uživatele informovaly o všem podstatném. Nechybí ani jisté funkcionality macOS Big Sur a především designér zmiňuje možnost jakési projekce klasického iOS 14 právě do brýlí, kde by byl systém prezentován díky speciálnímu updatu jiným způsobem než na telefonu. Možností je nicméně spousta a obáváme se, že na detailnější představení a především reálnou vizi Applu si budeme muset počkat do března příštího roku. Konec konců, brýle pro AR mají spatřit světlo světa až na začátku roku 2022.