Nejlepší iOS aplikace, které vám pomohou se sledováním vašeho zdraví

Ke sledování a záznamu řady aspektů vašeho zdravotního stavu umí na iPhonu skvěle posloužit nativní aplikace Zdraví. Kromě ní ale můžete použít také celou řadu dalších aplikací třetích stran v závislosti na tom, co zrovna potřebujete sledovat. Přinášíme vám tipy na pět užitečných iOS aplikací, které vám pomohou se sledováním vašeho zdraví.

Ada je aplikace, která vám pomůže na základě vámi zadaných symptomů odhadnout, jaké by měly být vaše další kroky. Kromě jednorázové analýzy nabízí také možnost průběžného zadávání a sledování symptomů. Je zcela bezplatné, bez reklam, nicméně v angličtině (případně němčině nebo hrstce dalších jazyků – čeština chybí, ale angličtina je relativně srozumitelná i pro méně zkušené).

Pokud používáte své Apple Watch mimo jiné také k měření srdečního tepu a nestačí vám údaje, zobrazené v nativním Zdraví, můžete vyzkoušet aplikaci Heart Analyzer: Cardio Monitor. Tato povedená aplikace nabízí zobrazení nejrůznějších výsledků měření vašeho srdečního tepu,a to jak přímo v aplikaci, tak třeba i formou widgetů nebo komplikací na ciferníku Apple Watch.

Tally

Aplikace Tally vám sice neprozradí, co může být příčinou vaší bolesti hlavy, pomůže vám ale se sledováním… prakticky čehokoliv. Ať už jsou to ušlé kroky, záchvaty kašle, přijaté vitamíny, vypité sklenice vody, vykouřené cigarety nebo třeba propady nálad, to vše Tally spolehlivě zaznamená. Díky těmto záznamům pak můžete získat přehled o vašich úspěších i prohřešcích, a lépe se tak zaměřit za zdravější životní styl. Tally nabízí také propojení s nativním Zdravím.

Aplikaci Tally stáhnete bezplatně zde.