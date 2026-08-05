Fitbit si konečně rozumí s Apple Zdraví

Pokud používáte chytré hodinky nebo náramek Fitbit společně s iPhonem, máme pro vás výbornou zprávu. Google totiž konečně odstranil jedno z největších omezení svého ekosystému a nově umožňuje synchronizovat data z Fitbit přímo do aplikace Apple Zdraví. Funkce, kterou uživatelé požadovali dlouhé roky, je dostupná v nejnovější verzi aplikace Google Health pro iOS.
Doposud fungovala synchronizace pouze jedním směrem, kdy aplikace Google Health uměla načíst data z Apple Zdraví, ale opačně to nešlo. Pokud jste tedy chtěli dostat kroky, spánek nebo tepovou frekvenci z Fitbit do Apple Zdraví, museli jste používat aplikace třetích stran nebo různé neoficiální postupy. To je nyní minulostí.
Po aktualizaci na verzi 5.05 lze totiž jedním nastavením propojit Google Health s Apple Zdraví a synchronizovat tak napříč aplikacemi například kroky, ušlou vzdálenost, záznamy cvičení, spánek, srdeční tep nebo další zdravotní údaje zaznamenané hodinkami Fitbit či Pixel Watch. Některé metriky, například HRV (variabilita srdečního tepu), ale zatím přenášeny nejsou.
Novinku ocení především lidé, kteří používají iPhone, ale dávají přednost hodinkám Fitbit před Apple Watch. Veškerá data se totiž nyní mohou zobrazovat přímo v aplikaci Apple Zdraví a současně je mohou využívat i další aplikace podporující platformu HealthKit.
Google zároveň do nové verze aplikace přidal také funkci Smart Health Links, která umožňuje jednoduše sdílet vybrané zdravotní záznamy s lékaři nebo členy rodiny. Hlavní novinkou je ale bezpochyby dlouho očekávaná obousměrná synchronizace s Apple Zdraví, která konečně odstraňuje jednu z největších nevýhod používání Fitbit na iPhonu. Dle mého názoru se pak Google k této novince uchýlil zejména kvůli nedávnému uvedení náramku Google Fitbit Air, kterým chce konkurovat Whoopu a dalším jemu podobným.