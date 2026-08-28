BenQ představil světelnou lištu pro iMac. Vypadá, jako by ji navrhl přímo Apple

Majitelé all-in-one počítačů iMac mají nyní další možnost, jak si vylepšit pracovní stůl, přičemž tentokrát jde o příslušenství, které do designu Apple počítače zapadá překvapivě dobře. BenQ totiž před pár dny představil novou iScreenBar, tedy světelnou lištu určenou přímo pro 24″ iMac a už na první pohled je vidět, že výrobce tentokrát nechtěl pouze vzít běžnou lampičku a nějak ji připevnit k monitoru. BenQ ji totiž evidentně navrhl tak, aby působila jako přirozené rozšíření iMac. Lišta se připevňuje zezadu pomocí magnetického držáku a přitom nezakrývá kameru, mikrofon ani reproduktory. Napájení zajišťuje USB-C port přímo na iMac, takže na stole nepřibývá další napájecí adaptér.
Svítí na stůl, ne do displeje
Hlavním úkolem iScreenBar samozřejmě není vypadat hezky, ale pořádně osvětlit pracovní prostor. BenQ proto použil asymetrickou optiku, která směruje světlo na stůl a zároveň se snaží zabránit jeho odrazům od obrazovky nebo přímému svícení do očí. Lišta dokáže při maximálním výkonu osvětlit plochu přibližně 85 x 50 centimetrů při intenzitě 500 luxů. Jas i barevnou teplotu lze nastavit podle toho, co zrovna děláte. Barevná teplota se pohybuje od teplých 2700 K až po studené denní světlo s 6500 K. Jas lze regulovat plynule v rozsahu 0 až 100 %.
Zajímavější než samotné svícení jsou ale chytré funkce. iScreenBar totiž obsahuje senzor přítomnosti, takže se dokáže automaticky rozsvítit, když se k iMac posadíte, a naopak zhasnout, když od stolu odejdete. Dokáže také automaticky upravovat jas podle okolního osvětlení. Pokud tedy večer v místnosti zhasnete, lišta může reagovat zvýšením intenzity světla, zatímco během dne nebude zbytečně svítit naplno. Ovládat ji můžete také prostřednictvím aplikace pro macOS, ve které lze nastavovat jas, barevnou teplotu a jednotlivé režimy. K dispozici je navíc skleněný dotykový panel přímo na liště.
Poměrně zajímavou funkcí je také speciální režim pro videohovory. iScreenBar v něm upravuje intenzitu světla tak, aby rovnoměrněji osvětlovala obličej a současně omezila nežádoucí odlesky. To může být docela praktické především pro lidi, kteří přes iMac pravidelně telefonují přes FaceTime, Teams nebo Zoom. Webkamera pak nemusí řešit situaci, kdy máte za sebou tmavou místnost a obličej osvětluje pouze displej.
Cena je také v duchu Apple
Za hezké funkce si však BenQ nechá i hezky zaplatit. Za iScreenBar si totiž účtuje nemalých 189 dolarů, takže rozhodně nejde o nejlevnější způsob, jak si osvětlit pracovní stůl. Na druhou stranu je potřeba říct, že nejde o obyčejný LED pásek. Konstrukce je z hliníku, držák je navržený přímo pro iMac, světlo má být směrováno tak, aby neodráželo od displeje, a nechybí ani automatizace a integrace s macOS. Kompatibilita je zatím určena pro 24″ iMac z roku 2021 a novější.