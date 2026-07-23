Nový iMac přijde už letos. O rok později má dorazit revoluce, na kterou fanoušci čekají roky

Pokud už nějakou dobu vyhlížíte nový iMac, máme pro vás dobrou zprávu. Podle nejnovějších informací spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu má totiž Apple dokončený vývoj nové generace svého all-in-one počítače a jeho představení se očekává ještě letos. Tím ale plány kalifornského giganta zdaleka nekončí. Ve vývoji už je totiž i výrazně přepracovaná verze s OLED displejem, která by mohla dorazit zhruba o rok později a upřímně řečeno, na ten by se dle nás vyplatilo počkat mnohem víc.
Letošní iMac by totiž neměl přinést žádné zásadní změny vzhledu. Apple se má držet současného designu s tenkým tělem, 24″ displejem a pestrou nabídkou barev. Největší novinkou tak bude podle všeho zejména nový čip, byť zatím není jasné, zda výrobce vsadí na již známý M5, nebo rovnou na připravovaný M6. V obou případech lze nicméně očekávat vyšší výkon, lepší energetickou efektivitu a další posun v oblasti Apple Intelligence, potažmo obecně v AI úlohách.
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Mnohem zajímavěji pak vypadá plánovaný iMac pro příští rok. Ten má totiž jako první v historii této řady nabídnout OLED displej, díky čemuž se uživatelé mohou těšit na výrazně lepší kontrast, sytější barvy, hlubší černou i vyšší jas. Přesně o této změně se přitom spekuluje už několik let, takže pokud se nynější informace potvrdí, fanoušci iMacu se jí konečně dočkají. Vedle OLED panelu se pak spekuluje také o nasazení nové generace čipu M7, která by měla být výrazně více zaměřená na zpracování úloh spojených s umělou inteligencí.
Bohužel však zatím nic nenasvědčuje tomu, že by Apple chystal větší iMac nebo návrat někdejšího 27″ modelu, ačkoliv se o jeho vývoji občas přeci jen mluví. V nejbližších měsících se tak ale nejspíš nestane a uživatelé, kteří lační po větším displeji, si tak budou muset i nadále vystačit „jen“ se 24“ u iMacu v kombinaci s připojením externího displeje.
Pokud se tedy informace potvrdí, čekají iMac během následujících měsíců hned dvě důležité etapy. Nejprve dorazí klasická generační obměna s novým čipem a následně výrazně zajímavější model s OLED displejem. Právě ten by mohl být pro mnoho uživatelů největší změnou od kompletního redesignu iMacu při přechodu na Apple Silicon. Je nicméně otázkou, jak moc zahýbe nasazení OLED displeje cenovkou tohoto počítače, která je dlouhodobě nastavena docela příjemně. OLED panel je však drahý a je proto víceméně jasné, že se nějakým způsobem do ceny zařízení promítne, byť si v redakci netroufáme říci, jak zásadně.