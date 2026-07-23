Apple má mít v plánu obří revoluci Maců. Během dvou let chce obměnit úplně celou nabídku

Pokud jste si říkali, že Apple v posledních letech své Macy aktualizuje spíše postupně a po menších dávkách, dost možná se to už velmi brzy změní. Podle nejnovějších informací spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu totiž kalifornský gigant připravuje vůbec největší obměnu své počítačové nabídky za poslední roky. Během následujících dvou let má totiž představit hned 11 nových modelů Maců a fakticky tak obnovit celé své portfolio.
První vlna novinek má dorazit už letos na podzim. Očekává se nový základní 14″ MacBook Pro s čipem M6, výkonnější MacBooky Pro s čipy M6 Pro a M6 Max, modernizovaný Mac mini s čipem M6 Pro a také nový Mac Studio. Ten má podle dostupných informací dostat kombinaci čipů M5 Max a M6 Ultra, což je poměrně zajímavé řešení, které naznačuje, že Apple zřejmě lehce upravuje svou strategii vydávání Apple Silicon. Tím ale plány rozhodně nekončí. V první polovině příštího roku mají následovat nové MacBooky Air s čipy M6, nový iMac a také druhá generace MacBooku Neo, který má místo současného A18 Pro nabídnout výkonnější A19 Pro a více operační paměti. Apple tak zjevně nechce zapomínat ani na svou nejdostupnější řadu notebooků.
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To nejzajímavější si však Apple podle všeho nechává až na druhou polovinu roku 2027. Právě tehdy by měl dorazit kompletně přepracovaný MacBook Pro s OLED displejem, výrazně tenčí konstrukcí a čipem M7. Ve stejné době se očekává také nový MacBook Ultra, který má nahradit dnešní nejvýkonnější konfigurace MacBooku Pro a stát se novou vlajkovou lodí celé řady. Přijít má rovněž OLED iMac a další výkonné stolní Macy.
Pokud se tyto informace potvrdí, čekají fanoušky Applu mimořádně nabité dva roky. Nejenže se dočkáme pravidelných generačních obměn prakticky všech Maců, ale zároveň by mělo dojít i na několik opravdu velkých změn v jejich konstrukci. A právě přechod na OLED displeje či příchod zcela nového MacBooku Ultra mohou být novinky, na které budou uživatelé čekat vůbec nejvíce. Zda Apple skutečně všechny tyto plány naplní, ukáže až čas. Pokud se ale Gurman opět trefil, bude nabídka Maců za dva roky vypadat úplně jinak než dnes a upřímně, zejména OLED displeje mě osobně dost zajímají. Když totiž dorazily na iPhony, jejich zobrazovací schopnosti a s tím vlastně ruku v ruce i uživatelský komfort vystřelily. O to zajímavější bude si tuto zásadní evoluci užít znovu u Maců.