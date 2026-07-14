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Na Macy útočí nový zákeřný malware. Vydává se za nástroj od Applu a krade hesla i citlivá data

Mac
J. FilipJiří Filip
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Majitelé Maců by měli zbystřit. Bezpečnostní experti totiž upozornili na nový malware s názvem CrashStealer, který se maskuje jako legitimní nástroj od Applu a snaží se z uživatelů vylákat přihlašovací údaje. Jakmile je získá, dokáže se dostat k heslům, datům z internetových prohlížečů, kryptoměnovým peněženkám i dalším citlivým informacím.

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Podle výzkumníků z Jamf Threat Labs se útok šířil prostřednictvím aplikace Werkbit, která byla digitálně podepsaná a dokonce prošla procesem Apple Notarization. To znamená, že ji macOS považoval za důvěryhodnou a při jejím spuštění nezobrazoval standardní bezpečnostní varování. Až po spuštění aplikace se do počítače stáhl skutečný škodlivý kód, který se následně vydával za systémový nástroj CrashReporter.

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Nejnebezpečnější část útoku přichází ve chvíli, kdy malware zobrazí falešné systémové okno požadující zadání hesla k Macu. Dialog vypadá prakticky totožně jako oficiální výzvy systému macOS, takže mnoho uživatelů nemusí vůbec poznat, že jde o podvod. Pokud heslo zadají, malware si ověří jeho správnost a následně získá přístup ke Klíčence, uloženým heslům, datům z prohlížečů i souborům ve složkách Dokumenty a Stahování. Zaměřuje se také na data z populárních správců hesel nebo kryptoměnových peněženek.

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Dobrou zprávou je, že Apple po nahlášení případu příslušné certifikáty zneplatnil, takže stejnou cestou už se malware šířit nemůže. Přesto odborníci doporučují stahovat aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů a být obezřetní pokaždé, když nově nainstalovaná aplikace nečekaně požádá o zadání systémového hesla. Právě na důvěře uživatelů totiž CrashStealer staví především a žádnou bezpečnostní chybu v samotném macOS podle dostupných informací nevyužívá.

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