Apple měl ještě během přechodu na Apple Silicon vyvíjet nový Mac Pro s Intelem

Přechod Applu z procesorů Intel na vlastní čipy Apple Silicon patří k největším změnám v historii Maců. Nové informace ale ukazují, že ještě v době, kdy společnost veřejně propagovala vlastní procesory, údajně pracovala také na novém Macu Pro vybaveném právě Intelem. Tento projekt se však nakonec nikdy nedostal za zdi Cupertina.
Podle informací Marka Gurmana z Bloombergu měl Apple interně vyvíjet Mac Pro s označením J190, který měl využívat procesor Intel. Na první pohled to působí překvapivě, protože Apple už v té době intenzivně pracoval na přechodu celé nabídky Maců na Apple Silicon. Důvod byl ale poměrně prostý – profesionální uživatelé tehdy stále spoléhali na specifické pracovní postupy a rozšiřující PCIe karty, se kterými byly procesory Intel kompatibilnější než první generace čipů Apple Silicon.
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Nakonec dostal přednost Apple Silicon
Přestože měl být nový Intel Mac Pro pomyslným přechodovým řešením pro nejnáročnější zákazníky, Apple se nakonec rozhodl projekt zrušit a veškeré úsilí soustředit na vlastní čipy. Místo dalšího Macu Pro s Intelem tak firma pokračovala ve vývoji modelů postavených na Apple Silicon, čímž definitivně uzavřela jednu z nejúspěšnějších kapitol své spolupráce s Intelem. Jak už však nyní víme, ve výsledku ani sázka na čipy Apple Silicon nedokázala zvrátit osud Macu Pro, jelikož byl tento stroj relativně nedávno ukončen.
Celá situace ukazuje, že přechod na Apple Silicon nebyl zdaleka tak přímočarý, jak se může zpětně zdát. Apple podle všeho zvažoval několik různých scénářů, aby profesionálním uživatelům nabídl co nejplynulejší přechod. Nakonec ale zvítězila strategie plného přechodu na vlastní architekturu a připravovaný Intel Mac Pro skončil ještě před svým oficiálním představením v šuplíku. Podle dostupných informací se tak nikdy nedostal ani do fáze veřejného testování.