Apple chystá OLED iMac. Kvůli vypalování displeje do něj chce přidat něco neobvyklého

Apple sice OLED displeje používá už roky u iPhonů, Apple Watch nebo iPadů Pro, na klasický iMac ale tato technologie zatím nedorazila. To se však má v budoucnu změnit. Apple totiž podle nových informací údajně pracuje na OLED iMacu, o kterém se navíc nyní objevily zajímavé v souvislosti s tím, jak chce vyřešit jeden z problémů, který je u podobně intenzivně používaného počítače poměrně důležitý. Řeč je konkrétně o vypalování obrazu a životnost panelu.
Podle informací serveru The Elec vyvíjí společnost LG Display nový pětivrstvý OLED panel, který by mohl najít cestu právě do budoucího iMacu. Oproti současné čtyřvrstvé konstrukci by přibyla ještě jedna modrá světelná vrstva. Výsledné uspořádání by tak mělo vypadat jako modrá-zelená-modrá-červená-modrá. Důvod je poměrně jednoduchý. U panelů s vysokou hustotou pixelů jsou jednotlivé pixely menší a jejich světelné části tak musí pracovat intenzivněji, pokud má displej dosahovat vysokého jasu. To může zkracovat životnost panelu a zároveň zvyšovat riziko nerovnoměrného opotřebení, které se může projevit právě jako vypálení obrazu. Přidáním další světelné vrstvy by se ale elektrická zátěž rozložila a jednotlivé vrstvy by tak nemusely pracovat tak intenzivně.
Zajímavé je, že Apple už loni oslovil Samsung Display a LG Display s požadavky na vývoj OLED panelu pro iMac. Hovořilo se přitom o 24“ displeji s jasem 600 nitů a hustotou 218 pixelů na palec. Pro srovnání, současný 24“ iMac s LCD panelem nabízí 500 nitů při stejné hustotě 218 PPI. LG Display už navíc předvedl také 27“ 5K OLED panel s hustotou 220 PPI. Ten ale podle současných informací pravděpodobně není určen přímo pro iMac. Slouží spíše jako ukázka toho, zda je možné podobně hustý OLED panel vyrábět ve velkém.
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Je tu jeden háček
Celé řešení má ale jeden háček – cenu. Přidání další světelné vrstvy znamená více organického materiálu a zároveň složitější výrobní proces. LG Display tak bude muset najít způsob, jak splnit požadavky Applu na jas a životnost, aniž by tím výrazně utrpěla výtěžnost výroby.
Na OLED iMac si proto ještě nějaký čas počkáme. LG Display i Samsung Display podle dostupných informací cílí na vývoj prvních vhodných panelů během roku 2028, samotný OLED iMac by se ale mohl objevit až v roce 2029 nebo později. Apple přitom ještě letos plánuje aktualizovat současný 24“ iMac s LCD displejem a novým čipem.
A pokud se Apple skutečně rozhodne pro OLED, je vidět, že nechce pouze přenést technologii známou z iPhonů do velkého počítače. iMac je totiž zařízení, na kterém může být celé hodiny zobrazený stejný dock, horní lišta nebo pracovní prostředí, takže otázka dlouhodobé životnosti panelu je zde mnohem důležitější než u telefonu. Právě pětivrstvý OLED by mohl být jedním ze způsobů, jak tento problém vyřešit.