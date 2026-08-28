Apple chce vydělat na jednom z nejroztomilejších hitů Apple Arcade. Sneaky Sasquatch dostane vlastní merch

Apple se rozhodně neomezuje jen na iPhone, Mac nebo Apple Watch a nyní to znovu ukazuje poměrně nečekaným způsobem. Společnost totiž požádala o ochrannou známku pro Sneaky Sasquatch, která by jí umožnila prodávat pod touto značkou celou řadu nejrůznějšího zboží. A podle seznamu, který se objevil v evropské žádosti, nejde rozhodně o pár triček.
Z hry se může stát pořádný byznys
Apple chce ochrannou známku rozšířit například na oblečení, kostýmy, hodinky, šperky, knihy, sběratelské karty, tašky, svačinové boxy, povlečení nebo ručníky. Žádost byla podána už 25. března a nyní ji úřady v Evropské unii zkoumají. Sneaky Sasquatch je přitom původně „jen“ hra z Apple Arcade. Pokud ji ale znáte, asi vás nepřekvapí, proč Apple vidí v hlavní postavě takový potenciál.
Hráč se ujímá role poněkud svérázného sasquatche, který se pohybuje po světě, převléká se, plní nejrůznější úkoly, vydělává peníze a dělá v podstatě všechno možné. Právě výrazný vizuální styl a samotná postava sasquatche z ní dělají značku, která se pro merchandise nabízí prakticky sama a Apple si toho podle všeho všiml.
Nejde navíc o první podobný krok. Apple v říjnu 2025 podal samostatnou žádost, která se týkala hraček, plyšových figurek a deskových her se značkou Sneaky Sasquatch. Nynější žádost tedy výrazně rozšiřuje seznam produktů, na kterých by se jméno hry mohlo objevit, což už podle mě nevypadá jako úplná náhoda. Apple si zjevně připravuje půdu pro to, aby Sneaky Sasquatch nebyl pouze titul dostupný v Apple Arcade, ale postupně se z něj mohla stát samostatná značka.
Zároveň je ale potřeba brzdit očekávání. Samotná žádost o ochrannou známku ještě neznamená, že Apple skutečně začne všechny uvedené produkty vyrábět. Společnosti si ochranné známky často registrují preventivně, aby si zajistily možnost jejich pozdějšího využití.
Apple koupil tvůrce hry
Zajímavější je ale ještě jedna věc. Apple v minulém roce získal společnost stojící za Sneaky Sasquatch, takže nejde jen o licenci na cizí značku. Apple má nad hrou a jejím dalším směřováním podstatně větší kontrolu a právě proto rozšíření ochranné známky dává poměrně velký smysl. Pokud už Apple vlastní samotné studio a má hru, která si mezi uživateli Apple Arcade vybudovala slušnou popularitu, je logické přemýšlet nad tím, jak z ní vytěžit něco dalšího.
Takže pokud jste si někdy říkali, že byste si pořídili plyšového Sneaky Sasquatch, možná budete mít brzy štěstí. A vzhledem k tomu, jakou má tato postavička vizuální podobu, bych se vůbec nedivil, kdyby se z ní jednou stal jeden z nejroztomilejších produktů, který kdy Apple prodával.