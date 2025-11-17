Zavřít reklamu

Apple vydal zbrusu nové parádní samolepky pro iMessage! Stáhněte si je zdarma přímo zde

Jiří Filip
Nabídka samolepek pro iMessage už pár let spíš paběrkuje, ale Apple se jí evidentně nechystá úplně opustit. O víkendu totiž potichu vypustil do App Storu nové samolepky, které stojí rozhodně za to a co je možná nejlepší, které jsou zcela zdarma. Tentokrát se inspirují populárním titulem z herní služby Apple Arcade, konkrétně pak titulem Sneaky Sasquatch.

Velmi zajímavé je pak to, že samolepky nevytvořil žádný nezávislý vývojář, ale přímo Apple. Důvod je přitom docela jednoduchý. Sneaky Sasquatch totiž od letoška patří Applu, protože společnost v průběhu roku koupila dvoučlenné studio RAC7, které hru původně vyvinulo. Tehdy Apple mluvil o „unikátní situaci“ a šanci posunout hru dál s pomocí vlastních zdrojů. A přesně to se teď začíná naplňovat.

Nová sada se jmenuje Sneaky Sasquatch Sticker Pack, je dostupná zdarma a nabízí přes padesát nálepek s titulním Sasquatchem v nejrůznějších pózách a emocích. Zda to znamená nějakou širší renesanci iMessage aplikací, těžko říct. Mnohem pravděpodobnější je, že Apple jednoduše využívá nový přírůstek ve svém herním portfoliu a chce Sneaky Sasquatchovi dodat další viditelnost. A vzhledem k tomu, že je teď hra interním projektem Applu, lze čekat, že to nemusí být poslední podobná novinka.

Nové samolepky pro iMessage od Apple stáhnete zdarma zde

