Apple definitivně přestal prodávat většinu svého merche a zavřel legendární Apple Store

Apple během uplynulého víkendu nadobro zavřel dvě své malobochodní prodejny a to včetně té téměř nejlegendárnější. Kromě Royal Hawaiian, zavřel totiž také prodejnu ve svém sídle Infinite Loop. Prodejna ležící hned vedle vchodu do bývalého hlavního sídla Applu otevřela své brány v roce 1993 a byla zajímavá jednak tím, že byla součástí samotného sídla Applu, odkud se později společnost rozšířila do Apple Parku, ale také tím, že to bylo jediné místo na světě, kde Apple prodával svůj Merch.

Ten sice nyní nabízí také přímo v Apple Store v Apple Park Visitor Center, ovšem kromě jednoho trička s logem Applu, se další trička týkají výhradně Apple Parku a žádný jiný merch zde Apple nyní nenabízí. Co vše jste si mohli koupit v prodejne v Infinite Loop se můžete podívat v našem článku z její návštěvi, kdy jsme v loňském roce koupili vše, co zde měli a podrobně jsme se na to podívali.

Je pravda, že Apple Store v Infinite Loop byl na dnešní poměry Applu celkem malý a prodejna nedosahovala nynějších standardů, ovšem byla zkrátka legendární a při její návštěvě jste šli po stejné ulici, po které chodil den co den do práce Steve Jobs. Pokud tedy stejně jako já máte doma z této prodejny nějaký ten merch, nechte si jej, protože se začíná jednat o celkem zajímavý sběratelský artikl, který již není možné koupit.