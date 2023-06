Apple Infinite Loop: Pojďte s námi do legendárního sídla Applu, kde Steve Jobs měnil svět!

Jestli existuje místo, kde běhá fanouškovi Applu mráz po zádech, pak je to právě Infinite Loop. I když jsem během dvou dnů byl u garáže Steva Jobse, kde to celé začalo, pokračoval jsem do Apple Visitor Centra, následně přímo do Apple Parku, největší dojem na mě stejně zanechalo Infinite Loop. Akreditace na letošní WWDC se totiž konala právě tady, v původním sídle společnosti Apple, na adrese, která dlouhé roky tvořila ikonu aplikace Mapy v iOS. Tam, kde máte pocit, že jste byli snad tisíckrát, i když jste tu poprvé.

Infinite Loop je totiž to místo, kde Steva Jobse vyhodili z jeho vlastní firmy. Infinite Loop je to místo, kde Steve Jobs po svém návratu zpět objevil skrytý talent Jonyho Ive a je to to místo, kde vznikl iPod a později také iPhone. Je to právě to místo, o kterém se tradují legendy a věřte, že když jako fanoušek Applu stojíte pár metrů od výtahů, ve kterých Steve Jobs vyhazoval zaměstnance, kteří zrovna nepracovali, běhá vám mráz po zádech. Je to ta budova, ve které Steve řekl svým zaměstnancům legendární větu: „Kdo nepřijde do práce v sobotu, v neděli už nemusí“.

Duch Steva tu tak nějak pořád je a i když zde nenajdete jedinou sochu, nápiss nebo cokoli, co by jej připomínalo, připomíná jej vlastně vše, na co se podíváte. Apple toto sídlo stále ještě používá a jsou v něm funkční kanceláře, ve kterých den co den pracují zaměstnanci. Jsou zde ovšem také kanceláře, které doslova a do písmene připomínají historii. Je to právě tady, kde za oknem můžete vidět staré duhové logo Applu,. Je to tady, kde můžete na stole opuštěné kanceláře vidět lampičku iMac. Je to zkrátka místo s atmosférou, která by se dala krájet.

Pokud se navíc ubytujete v hotelu Cupertino a budete mít štěstí na pokoj, tak jako jsme měli my s kamarádem, budete se mít možnost přímo z okna dívat na Infinite Loop. Samotná akreditace se sice již nesla v moderním duchu a uprostřed byla jedna velká párty s DJ, občerstvením, zaměstnanci, kteří ochotně prohodili pár vět a ukázali vám, kde že to vlastně měl kancelář samotný Steve, ovšem i při tom všem tu byla jen těžko popsatelná atmosféra z doby, kdy tudy chodil Steve Jobs a spolu s Applem doslova a do písmene měnil svět. Snad vám ji alespoň částečně přiblíží naše galerie, protože dostat se dovnitř je pro běžného smrtelníka nemožné.