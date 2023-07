Koupili jsme si všechen merch, který Apple aktuálně prodává v Apple Visitor Center

Na celém světě existují jen dvě místa, kde si můžete koupit oficiální merch Applu. Paradoxem je, že od jednoho ke druhému dojdete za 40 minut pěšky. Pokud chcete oficiální merchandise Applu, pak musíte navštívit buď Apple Store v Infinite Loop, tedy tam, kde měl dříve Apple své hlavní sídlo, a nebo ten, kde má hlavní sídlo nyní, tedy Apple Store v Apple Visitor Center před Apple Parkem. Nikde jinde na světě, merch od Applu nekoupíte. Navíc v každém z těchto dvou míst, se prodávají jiné věci a tak se na ně pojďme podívat postupně. Nejprve zavítáme do Apple Store v Apple Visitor Center.

Zde jsou nově k dispozici dva druhy merchendise, jednak je to ten, který souvisí se seriálem Ted Lasso a taktéž jej nikde jinde fyzicky nekoupíte. Výjimkou je online obchod společnosti Nike, se kterou v kolaboraci vzniká a právě na online store Nike je taktéž k dispozici. Pokud si však chcete fyzicky věci probhlédnout, šanci máte pouze v Apple Visitor Center. To, co nás však zajímalo mnohem víc, je klasický Apple merch. V Apple Visitor Center je k dispozici pouze pouze oblečení a po limitovanou dobu také Apple plakáty, o které si však musíte říct prodejcům, protože je Apple prodává tak trošku tajně. Na plakátech najdete čtveřici motivů od umělce jménem Michael Schwab, který vytvořil čtveřici kreseb ikonických míst Apple Parku. Ty jsou pak k dispozici jak na plakátech, tak právě i na tričkách.

To, co potěší nejednoho fanouška je fakt, že vám Apple trička prodá stylově zabalené v krabičce, stejně jako klasické produkty. Je sice pravda, že je to blbost, ovšem blbost která potěší a která dělá Apple tak trošku jiným a zajímavým. Trička jsou kvalitativně na úrovni triček, které prodává například Adidas v USA, kde je kvalita o poznání lepší než v Evropě. A i když Apple prodává trička také ve svém Infinite Loop, pak právě trička z Visitor Center jsou ta jediná, na kterých najdete slavný nápis Designed by Apple in California a na štítku najdete skutečně logo Applu. Nejedná se tedy o potisk nějakých „gildan“ triček, ale o něco, co si Apple skutečně nechává vyrábět přímo pro sebe. Musím říct, že trička mají velmi příjemný materiál, kvalitu a taktéž střih je perfektní a pokud jste fanoušci Applu, pak není příliš nad čím přemýšlet.

K dispozici jsou, jak jsme již uvedl, jednak trička s motivem Apple Parku, ale také trička s duhou, na jejímž konci je logo Applu. Jedná se tak v podstatě o staré logo Applu, které vypadá na jednobarevném tričku zajímavě. Co se barev týká, tak trička s motivem Apple Parku jsou k dispozici pouze v bílé barvě, zatímco trička s logem jsou k dispozici v šesti různých barvách. Cena za tričko je 40$ + daň, která je v Kalifornii 7,25%, tedy 43$, což je necelých 950Kč.

Poslední věcí, kterou v Apple Visitor Center koupíte, co se merche týká, jsou dětská body pro děti ve věku 3 až 6 měsíců. K dispozici jsou dva druhy a u obou si můžete zvolit mezi černou a bílou barvou. Na jednom je klasické logo Apple a na druhém je pak logo Apple a nápis A is for Apple. Pokud tedy chcete mít i svoji ratolest oblečenou stylově, pak máte možnost. Cena za body je 20, respektive 30 dolarů podle verze. Neodnést si z Apple Visitor Center tričko je doslova hřích a právě proto je nutné počítat s tím, že na trička, si zde prakticky v jakoukoli hodinu a jakýkoli den v roce musíte vystát frontu.