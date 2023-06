Apple prodává tajný produkt, o který si musíte říct přímo v Apple Store

Když Apple začne prodávat nějakou novinku a je jedno, jestli je to Vision Pro nebo o metr delší USB kabel, píše se o tom po celém světě. Přesto existuje jeden produkt, který Apple prodává a téměř nikdo o něm neví. Nenajdete jej nikde vystavený a prodává se na jediném místě na světě a to ve Visitor Centru v Cupertinu, přímo před Apple Parkem. Apple prodává svůj „merch“ na dvou místech na světě a to v starém sídle Applu v Infinite Loop a ve Visitos Center před Apple Parkem. V každém obchodě má jiný „merch“ ovšem k tomu se ještě dostaneme v samostatném článku. Ve Visitor Centru však mají jeden produkt, který není nikde vystavený a nemůžete si jej zkátka vzít a jít zaplatit, tak jako například trička nebo klasické Apple produkty.

Fotogalerie apple posters apple poster michael schwab apple michael schwab apple visitors center Vstoupit do galerie

Řeč je o čtveřici plakátů znázorňujících významná místa v Apple Parku, jejichž autorem je umělec Michael Schwab. Apple je sice ukazuje, ovšem prezentuje jimi trička, která s těmito kresbami prodává. Většina lidí, jak nám potvrdili i samotní zaměsnanci v Apple Store, si myslí, že plakáty jsou pouze znázorněním toho, co najdete na tričkách. Málokoho vůbec napadne, že jsou na prodej a téměř nikdo pak nedojde za prodejcem s tím, že chce set plakátů, ale při nejlepším s tím, že se zeptá, zda Apple ony plakáty také nenabízí k prodeji. Jedná se tak o produkt, který má skutečně jen málo kdo a lze jej považovat do jisté míry za tajný, protože o tom, že jej Apple nabízí, téměř nikdo neví. Pokud tedy chcete set čtveřice plakátů, které jsou vytisklé ve vyjimečné kvalitě na velmi kvalitní papír a znázorňují čtveřici míst z Apple Parku, pak nezbývá než se vypravit přímo do Apple Visitor Center v Cupertinu, protože právě tam je jediné místo, kde se plakáty prodávají.

Zaměstnancům pak stačí říct, že máte zájem právě o plakáty a ti vám je přinesou ze skladu. Cena je 120$ bez daně, která je v Kalifornii 7,25 %. Celkem tedy zaplatíte 128,70$ a dostanete čtveřici plakátů v pevném a odolném tubusu, díky kterému zvládnou cestu zpět do Evropy. Já jsem neodolal a plakáty si koupil do kanceláře, stejně jako trička se všemi čtyřmi motivy. Přece jen se jedná o krásnou vzpomínku a pokud chcete něco zajímavého na zeď a chystáte se do Visitors Centra, pak není nad čím váhat.