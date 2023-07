Koupili jsme si všechen merch, který Apple aktuálně prodává v Infinite Loop

Zatímco v předchozím článku jsme se podívali na to, jaký merch Apple prodává ve svém Visitor Center u Apple Parku, tentokrát se podíváme na druhé místo na světě, kde lze zakoupit oficiální merchendise společnosti Apple. Tím je Apple Store v Infinite Loop, tedy ve starém sídle Applu. Zatímco ve Visitor Center nabízí Apple pouze trička a po limitovanou dobu také plakáty, v Infinite Loop je to zcela jiná písnička. Právě tady se merch Applu prodává již dlouhé rok a celý obchod je tomu uzpůsoben. Zatímco polovina obchodu je klasický Apple Store, ta druhá nabízí pouze merch a najdete jej zde poměrně dost.

Je však potřeba zmínit, že sice všechen merch nabízí logo společnosti Apple, ovšem nejedná se přímo o produkty, které by si na rozdíl od triček ve Visitor Center Apple sám vyráběl. Využívá dodavatelů a tak i když zde koupíte lahev na vodu s logem Applu, bude na její krabičce uveden výrobce Swell a tak je to v podstatě u všeho. Na samotných produktech je pak samozřejmě vždy pouze logo Applu, ovšem na balení je potřeba počítat i s logem výrobce. Apple zde nabízí klasická trička s krátkým rukávem a logem Applu a malým logem Applu na prsou a to ve velikostech XS až XXXL. Cena za trička je 40$ plus místní daň 7,25% a trička jsou dostupná ve čtyřech různých barvách.

Nechybí již zmíněná kovová lahev na vodu a to jak v černé, tak v leštěné stříbrné barvě. Dále si můžete zakoupit černý, šedý nebo bílý hrníček s tím, že všechny hrníčky jsou z japonského porcelánu Hasami. Za hrneček si pak Apple účtuje 25$. Nechybí ani zápisníky a to jak linkované, tak nelinkované ve třech různých velikostech. Ty jsou taktéž k dispozici ve čtyřech různých barvách. Nejmenší varianta vychází na 19$. V neposlední řadě pak Apple prodává také propisky a to za 35$ kus s tím, že právě propisky opravdu stojí za to. Jednak se s nimi velmi dobře píše, ale také jsou ve čtyřech různých barvách včetně rose gold. Já jsem si vzal od každé věci co Apple ze svého merche nabízí minimálně jednu a tak se na vše můžete detailně podívat v galerii výše.

Celkem vtipné je, že například zápisník je vyroben v EU, tedy z EU putoval do Kalifornie a z té jsem jej opět přivezl do EU. Je škoda, že Apple neprodává merch na více místech, ovšem pokud jej máte, pak je jasné, že jej máte doma jako vzpomínku na návštěvu Apple Visitor Center před Apple Parkem a nebo Apple Store v Infinite Loop, protože nikde jinde, nelze merch od Applu oficiálně zakoupit.