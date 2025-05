Apple odkoupil herní studio stojící za veleúspěšným titulem

Akvizice nejsou pro Apple nic neobvyklého. Společnost pravidelně posiluje své zázemí napříč obory – od startupů v oblasti umělé inteligence přes specialisty na čipy až po firmy zaměřené na zdraví nebo zobrazovací technologie. Tentokrát se ale rozhodla pro krok, který se v jejím portfoliu objevuje vůbec poprvé. Apple koupil vůbec první herní studio.

Zmíněným studiem je kanadské RAC7 – miniaturní dvoučlenný tým stojící za titulem Sneaky Sasquatch. Pokud vám to jméno něco říká, nejste sami – tahle humorná stealth adventura je jedním z největších hitů služby Apple Arcade a v roce 2019 si dokonce odnesla ocenění Game of the Year právě v rámci této platformy. Hra má v jablečné streamovací službě pevné místo dodnes, neustále se rozšiřuje a získala si věrnou základnu fanoušků.

Apple oficiálně potvrdil, že tým RAC7 přechází pod jeho křídla, aby mohl dále pracovat na vývoji Sneaky Sasquatch – tedy přímo jako součást Applu. „Tento krok považujeme za unikátní příležitost podpořit hru, kterou naši hráči milují,“ uvedl mluvčí společnosti pro Digital Trends. Zároveň ale zdůraznil, že nejde o začátek širší nákupní strategie v oblasti her. Apple i nadále počítá s externími vývojáři a studii všech velikostí.

Přesto tento tah něco napovídá o významu Apple Arcade v rámci širšího ekosystému. Služba nabízí přes 200 her bez reklam a mikrotransakcí a je dostupná samostatně i jako součást Apple One. Akvizice RAC7 tak ukazuje, že Apple s Arcade rozhodně nepočítá jen jako s vedlejším projektem, ale má ambice do něj více investovat – ať už formou spolupráce, nebo přímo vlastního vývoje.

Pro fanoušky her na iPhonu, iPadu, Macu nebo Apple TV je to skvělá zpráva. Nejen že Sneaky Sasquatch zůstane živý a dál se bude rozvíjet, ale Apple tím zároveň dává signál, že kvalitní originální obsah pro svou platformu bere vážně – a že i malý vývojář má šanci stát se součástí jeho světa.