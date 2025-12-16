Tesla začala prodávat další bizarní merch! Musk vám nyní prodá i pálku na pickleball

Tesla znovu dokazuje, že se v oblasti merche nebojí vůbec ničeho. Po tequilách, píšťalkách, plamenometech třeba Cybertruckem inspirovaném oblečení přichází další kousek, nad kterým se člověk musí minimálně pousmát. Tentokrát jde o sportovní vybavení, konkrétně o pickleballovou pálku Tesla Plaid Pickleball Paddle by Selkirk, která se na oficiálním e-shopu prodává za nemalých 350 dolarů.
Tesla se u tohoto produktu chlubí v popisu tím, že pálka vznikla prakticky stejným způsobem jako její auta. Design má být inspirovaný aerodynamikou vozů Tesla a každý detail byl údajně navržen s důrazem na maximální výkon. Na vývoji se podílela firma Selkirk, která patří mezi špičku ve světě pickleballu, a spolupráce měla probíhat „od prvních principů“, jak Tesla zdůrazňuje. Výsledkem má být technologicky pokročilá pálka, která vznikala měsíce testování, ladění tvarů a materiálů a která má hráčům pomoci posunout jejich hru na vyšší úroveň.
Zajímavostí je, že celý projekt údajně odstartoval rozhovor mezi Tomem Barnesem, spolumajitelem a šéfem výzkumu a vývoje Selkirku, a Javierem Verdurem, ředitelem produktového designu Tesly. Společná vášeň pro kvalitu a výkon pak vyústila v produkt, který kombinuje integrované závaží, bezrámový design a otevřenou konstrukci pálky. Cílem má být lepší aerodynamika švihu, vyšší kontrola a pocit, že držíte v ruce něco opravdu prémiového, tedy alespoň podle oficiálního popisu.
Otázkou samozřejmě zůstává, kolik fanoušků Tesly skutečně pickleball hraje a zda jim pálka za 350 dolarů dává smysl. Na druhou stranu, u Tesly už jsme si zvykli, že merch často funguje spíš jako sběratelský kousek než ryze praktický produkt. A přesně do této kategorie Tesla Plaid Pickleball Paddle zapadá naprosto dokonale. Je to zkrátka další důkaz toho, že Tesla už dávno není jen automobilka, ale značka, která dokáže prodat prakticky cokoliv.