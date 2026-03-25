CarPlay dostává nové možnosti. iOS 26.4 přidává ambientní hudbu i podporu hlasových chatbotů

Apple vydal aktualizaci iOS 26.4 a spolu s ní dorazilo několik menších novinek také do systému CarPlay. Nejde o žádnou velkou proměnu rozhraní, ale přibývají dvě funkce, které mohou být při každodenním používání auta docela příjemné. CarPlay nově získává widget Ambient Music a zároveň podporu hlasových konverzačních aplikací, tedy různých chatbotů, které mohou komunikovat přímo přes iPhone připojený k vozidlu.
Pokud chcete novinky vyzkoušet, stačí iPhone aktualizovat na iOS 26.4. Uděláte to klasicky v Nastavení v sekci Obecné pod položkou Aktualizace softwaru. Aktualizace je dostupná pro iPhone 11 a novější modely. Jakmile je telefon aktualizovaný a připojíte ho k autu, CarPlay nové funkce zpřístupní automaticky, není potřeba instalovat žádné další aplikace nebo aktualizace přímo v autě.
První novinkou je widget Ambient Music. CarPlay sice podporu widgetů získal už v iOS 26, ale právě až verze 26.4 přidává možnost zobrazit widget s ambientní hudbou. Funkce Ambient Music přitom není úplně nová – Apple ji představil už loni v iOS 18.4. Jde o jednoduchý systém tematických playlistů, které mají vytvářet určitou atmosféru. Hudba je rozdělená podle nálady nebo situace, například pro relaxaci, soustředění nebo klidné večerní poslouchání. V praxi to funguje tak, že místo hledání konkrétního alba nebo interpreta jednoduše spustíte připravený hudební proud, který běží na pozadí. Zajímavé je, že poslech nevyžaduje předplatné Apple Music, takže jde spustit i na iPhonech, kde žádné předplatné aktivní není.
Widget se zobrazuje na dashboardu CarPlay, kam se dostanete přejetím doprava v hlavním rozhraní. Pokud se neobjeví automaticky, lze ho přidat přímo z nastavení CarPlay v iPhonu, kde si vyberete konkrétní vozidlo a upravíte stack widgetů. V praxi je to docela praktická drobnost. Když sednete do auta a nechcete řešit, co přesně pustit, stačí jeden dotyk a hudba začne hrát. Právě při řízení, kdy člověk nechce procházet celé hudební knihovny, se to může velmi hodit.
Takto vypadá CarPlay v iOS 26
Druhou novinkou je rozšířená podpora hlasových konverzačních aplikací. Podle aktualizované dokumentace pro vývojáře mohou aplikace s chatboty nabídnout v CarPlay hlasové rozhraní, takže uživatelé mohou s těmito službami komunikovat přímo z auta. V praxi by tak mohly fungovat aplikace jako ChatGPT, Gemini od Googlu nebo Claude od společnosti Anthropic, pokud jejich vývojáři tuto možnost implementují do svých iPhone aplikací.
Apple zároveň zůstává u svého důrazu na bezpečnost při řízení. Komunikace má probíhat čistě hlasově, takže řidič nemusí sledovat displej. V tomto směru se nová funkce vlastně přirozeně doplňuje s tím, co už CarPlay nabízí dlouhodobě prostřednictvím Siri. Ta je v systému dostupná přímo a není potřeba otevírat žádnou aplikaci. Zajímavé ale je, že podle nedávných informací Apple pracuje na nové verzi Siri pro iOS 27, která by měla mít více vlastností typických pro moderní chatboty, včetně historie konverzací. Pokud se tyto plány potvrdí, není vyloučeno, že podobná verze Siri časem zamíří i do CarPlay.
Já myslel že ve verzi 26.4 půjde pouštět videa na infotejmentu auta ,,