Polsko chce zdanit Apple a spol.: Nová digitální daň může zasáhnout App Store i služby jako Apple Music

Polsko se rozhodlo pokročit s návrhem zákona, který by mohl výrazně změnit pravidla hry velkým technologickým firmám. Tamní ministerstvo digitálních záležitostí připravilo návrh, podle něhož by příjmy z určitých digitálních služeb na polském území podléhaly dani ve výši až 3 %. Z tohoto kroku pochopitelně v USA příliš radost nemají.
Podle polského ministra pro digitální záležitosti Krzysztofa Gawkowského je současný trh deformovaný. Společnosti, které v Polsku fyzicky sídlí a platí zde daně, jsou znevýhodněny oproti gigantům, kteří služby poskytují ze zahraničí.
Nová „vyrovnávací daň“ se má týkat především tří oblastí. A sice cílené reklamy na digitálních platfomách, zprostředkování prodeje zboží a služeb mezi uživateli a prodeje uživatelských dat. Ačkoliv je koncept návrhu a jeho dopadů poměrně široký, pod nová pravidla by mohly spadnout i klíčové služby Applu. Typickým příkladem je App Store, který funguje jako prostředník mezi vývojáři a uživateli. V úvahu připadá ale také Apple Music, Apple TV nebo Apple Books.
Aby se zákonná úprava nedotkla menších místních společností, jsou v návrhu jasně definované peněžité limity. Daň by se vztahovala pouze na společnosti, jejichž celosvětový obrat přesahuje 1 miliardu eur (cca 25 miliard korun) a jejichž domácí příjmy v Polsku za minulé období překročily 25 milionů zlotých (přes 150 milionů korun). Zákon si tedy chce „posvítit“ na ty největší hráče jako je Apple, Google nebo Meta.
Plán Polska naráží na nevoli USA. Americký velvyslanec Tom Rose už dříve řekl, že tato daň poškodí americko-polské vztahy. Apple se zatím k návrhu oficiálně nevyjádřil. Pokud však zákon projde, bude podle mě zajímavé sledovat, zda se zvýšené náklady nepromítnou do koncových cen předplatného pro polské uživatele.