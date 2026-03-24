Zavřít reklamu

Apple Business v ČR: Co vše zde bude z čerstvě představené novinky dostupné?

Vše o Apple
J. Jiří Filip
0

Dnes představený Apple Business sice na první pohled působí jako komplexní balík, který míří hlavně na velké firmy, ale realita je ve výsledku o něco praktičtější. Jakmile se totiž podíváte na konkrétní služby, které mají dorazit do Česka, začne novinka dávat větší smysl i pro menší podniky nebo živnostníky, kteří jedou na Apple ekosystému.

V tuzemsku se totiž počítá především s tím „základním“ jádrem celé platformy. Firmy tak budou moci využívat správu značky a lokality, což v praxi znamená kontrolu nad tím, jak se zobrazují v Apple Maps, Walletu nebo dalších službách Applu. Na to navazuje i takzvaná značková pošta, která má pomoci s profesionálnější komunikací směrem k zákazníkům a sjednocením firemní identity.

Velkou roli pak hraje vestavěná správa zařízení, která je v podání Applu dlouhodobě jednou z jeho nejsilnějších zbraní. Možnost připravit iPhone, iPad nebo Mac tak, aby byl po vybalení okamžitě připravený k práci, je přesně ten typ věci, který šetří čas i nervy. A právě na to navazuje i bezdotykové nasazení, díky kterému se zařízení dostane k zaměstnanci už kompletně nastavené, bez nutnosti jakéhokoliv složitého zásahu.

Apple Business ads on Apple Maps Apple-Business-ads-on-Apple-Maps
Apple Business Blueprints Apple-Business-Blueprints
Apple Business brand management location info Apple-Business-brand-management-location-info
Apple Business brand management location insights Apple-Business-brand-management-location-insights
Apple Business configurations Apple-Business-configurations
Apple Business hero Apple-Business-hero
Vstoupit do galerie

Zapomenout se nesmí ani na distribuci obsahu. Apple Business totiž v Česku nabídne možnost získávání aplikací i knih, což ocení zejména firmy, které chtějí mít kontrolu nad tím, co jejich zaměstnanci používají. V kombinaci se spravovanými Apple účty pak vzniká prostředí, kde má firma přehled nejen o zařízeních, ale i o tom, jak jsou reálně využívána.

Zajímavou kapitolou je pak Placení klepnutím na iPhone, které má potenciál oslovit především menší podnikatele. Proměnit iPhone v platební terminál bez potřeby dalšího hardwaru je přesně ten typ funkce, který může v praxi výrazně zjednodušit podnikání, a pokud bude v Česku dobře implementovaný, může jít o jednu z nejzajímavějších částí celé služby.

Seznam služeb Apple Business, které budou dostupné v Česku:

  • Správa značky a lokality
  • Značková pošta
  • Vestavěná správa zařízení
  • Získání aplikací
  • Získání knih
  • Spravované účty Apple
  • Placení klepnutím na iPhone
  • Bezdotykové nasazení

Když se na to podíváte jako celek, Apple Business u nás sice  nebude o všech funkcích, které Apple ukázal světu, ale o těch nejpraktičtějších. A právě to z něj dělá řešení, které má reálnou šanci uspět. Nejde o žádný přestřelený enterprise balík, ale o nástroje, které dávají smysl v každodenním fungování firmy a které mohou ve výsledku ušetřit víc času, než by se na první pohled mohlo zdát.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.