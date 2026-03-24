Apple představil nový Apple Business! Spojuje správu zařízení, reklamu a zákazníky v jednom

Apple před malou chvílí skrze tiskovou zprávu představil Apple Business, novou komplexní platformu, která má firmám všech velikostí usnadnit práci s Apple zařízeními, komunikaci s týmem i zákazníky a správu podnikových služeb. Jde o jeden celek, který kombinuje nástroje pro správu zařízení, e‑mail a kalendář, podporu vlastních domén a také nové možnosti, jak oslovit místní zákazníky.
Srdcem Apple Business je integrovaná správa mobilních zařízení, která firmám umožní snadno konfigurovat skupiny zaměstnanců, nastavení zařízení, bezpečnostní parametry a aplikace. Nové Blueprints přitom dovolují připravit zařízení k okamžitému použití, takže nový iPhone nebo iPad je připraven vybalit a rovnou používat. Součástí je také možnost rozšířeného úložiště iCloud a podpora AppleCare+ pro firmy, zatímco aplikace Apple Business zaměstnancům umožní instalovat potřebné aplikace, najít kolegy či požádat o podporu, i když jsou mimo kancelář.
Apple Business také přináší plně integrované služby pro e‑mail, kalendář a firemní adresář. Firmy si mohou nastavit vlastní doménu, což zjednodušuje komunikaci a spolupráci a dává novým projektům profesionální podobu hned od začátku. Služby navíc nabízejí praktické nástroje jako delegaci kalendáře nebo firemní adresář pro rychlý kontakt mezi týmy.
Zajímavou novinkou je rozšířená viditelnost firem v Apple Maps. Od letošního léta v USA a Kanadě bude možné zobrazovat placené lokální reklamy přímo v mapách, aby se firmy snadněji našly při hledání relevantních míst. Reklamy se budou zobrazovat transparentně, bez sdílení osobních dat uživatelů, a Apple garantuje, že lokalita a interakce zůstanou soukromé.
Všechny nástroje pro správu značky a lokalit, které dříve spadaly pod Apple Business Connect, jsou nyní součástí Apple Business. Firmy tak mohou spravovat profil, logo, otevírací dobu, fotky nebo nabídky produktů napříč Apple Maps, Wallet a dalšími aplikacemi. Nově lze také sledovat, jak zákazníci interagují s firmou v mapách, a přehledně prezentovat značku v Mailu či při platbách přes iPhone.
Celkově Apple Business nabízí firmám jeden celek, který kombinuje správu zařízení, komunikaci, marketing a přehledy o zákaznících, aniž by bylo potřeba složitého nastavování nebo hlubokých IT znalostí. Cílem je ušetřit čas, snížit starosti s technologiemi a umožnit firmám soustředit se na to, co opravdu dělají rády.