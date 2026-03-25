HBO láká na návrat do Bradavic! Seriál Harry Potter má první teaser a vypadá skvěle

HBO znovu otevírá dveře do Bradavic. Před pár desítkami minut totiž zveřejnilo první teaser na připravovaný seriál Harry Potter, přičemž jeho první série má mapovat dění kolem knihy Kámen mudrců. A co víc, start nové éry jedné z nejslavnějších značek vůbec se má odehrát už o Vánocích 2026.
Krátká ukázka sází především na atmosféru a dává najevo, že tentokrát nepůjde jen o návrat ke známému příběhu, ale o jeho modernější a detailnější zpracování. První série ponese pak logicky převypráví úplné začátky slavného kouzelníka.
Premiéra je naplánovaná na letošní Vánoce na HBO Max. Právě tato platforma přitom dlouhodobě staví na silných značkách a kvalitním obsahu napříč žánry, od seriálů přes filmy až po dokumenty, a Harry Potter do její nabídky zapadá naprosto přirozeně. Teaser zatím mnoho neodhaluje, ale jedno je jisté už teď. Návrat do Bradavic se blíží.