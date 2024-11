Apple Arcade zahajuje sváteční sezónu novými hrami

Do repertoáru přibude patnáct nových herních titulů včetně Skate City: New York, Talking Tom Blast Park, Gears & Goo a FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)+

Apple vstupuje do vánoční sezóny s novými hrami nejen pro sólo hráče, ale také pro ty, kteří si chtějí užít zábavu s rodinou a přáteli. Předplatitelé služby Apple Arcade se mohou těšit na 15 nových titulů, mezi kterými nechybí například Skate City: New York, Talking Tom Blast Park, FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)+ či Gears & Goo (Apple Vision Pro).

Služba Apple Arcade nabízí v App Storu hry pro celou rodinu a představuje skvělý způsob, jak si s blízkými užít pořádnou dávku zábavy. Její široká nabídka je k dispozici na iPhonu, iPadu, Macu, Apple TV a Apple Vision Pro a všechny hry, kterých je více než 250, jsou úplně bez reklam a nákupů v aplikacích. Hráči si mohou zahrát za své oblíbené sportovní hvězdy v populárních titulech NFL Retro Bowl ’25 či NBA 2K25 Arcade Edition, stavět vítězné balíčky v senzační hře Balatro+, která si půjčuje základní pravidla z pokeru, nebo se plížit po okolí a sbírat různé předměty jako tajemný tvor ve hře Sneaky Sasquatch. Kromě toho nabízí Apple Arcade hráčům k prozkoumání stovky starších i nových her napříč různými žánry.

Miliony uživatelů zařízení od Applu si mohou přes svátky užít zábavu s oblíbenými hrami, které na Arcade přibývají pro předplatitele každý měsíc.

Skate City: New York z dílny vývojáře Agens a vydavatele Snowman přichází titul pro všechny nadšence do skateboardingu, který hráče přenese do ikonických ulicí Velkého jablka a umožní jim předvádět stovky triků na reálných místech napříč celým městem. Hra bude k dispozici od 9. ledna.

Na 5. prosince chystá Arcade vydat hru Talking Tom Blast Park od vývojáře Outfit7. V ní se hráči mohou přidat k mluvícímu kocourovi Tomovi a jeho přátelům v boji o záchranu zábavního parku, kterého se chtějí zmocnit darební mývalové. Ti na hráče postupně útočí a neštítí se vypálit ani odpadky. Hráči mají za úkol je zneškodnit pomocí různých blasterů, ze kterých mohou vystřelit například kachničky nebo instalatérské zvony.

Hra FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)+ z dílny Square Enix se dočkala krásné nové grafiky, větší plynulosti a lépe namluvených scén. Tento v pořadí čtvrtý titul z ikonické herní série FINAL FANTASY zavádí jako první tahový režim s časovými prvky, který si hráči u této série tolik oblíbili. Hra bude k dispozici od 9. prosince.

Novinka Gears & Goo od vývojáře Resolution Games se řadí do kategorie strategických obranných her, která zásluhou prostorové výpočetní techniky nabízí skvělé interaktivní mechaniky. Hra bude ve službě Apple Arcade k dispozici pro Apple Vision Pro od 9. ledna.

Během nadcházejících měsíců bude na Apple Arcade přibývat řada cenami ověnčených titulů. Mezi těmito novinkami hráči najdou například Boggle: Arcade Edition, PAC-MAN 256+, Hot Wheels: Race Off+, Barbie Color Creations+a Little Cities: Diorama (Apple Vision Pro) od 5. prosince, dále FF IV: THE AFTER YEARS+ od 9. prosince a v neposlední řadě Gears & Goo (Vision Pro), Three Kingdoms HEROES, FINAL FANTASY+, Trials of Mana+, Rodeo Stampede+ a It’s Literally Just Mowing+ od 9. ledna.

Podrobnější informace jsou k dispozici na kartě Arcade přímo v App Storu. Další skvělé tituly, které tuto vánoční sezónu nepochybně zaujmou, jsou k dostání v App Storu. Apple na letošní svátky nabízí napříč platformami celou řadu způsobů, jak se ponořit do zábavných her.