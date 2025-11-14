Apple Arcade přidává nejstahovanější mobilní hru světa i další pecky!

Apple chystá na čtvrtek 4. prosince pořádnou nadílku pro hráče. Do předplatného Apple Arcade totiž dorazí hned pět nových titulů, mezi nimi i Subway Surfers, tedy vůbec nejstahovanější mobilní hra všech dob. Fenomén, který od svého vydání v roce 2012 nasbíral miliardy stažení, se tak poprvé objeví v prémiové verzi bez reklam a mikrotransakcí pod názvem Subway Surfers+. Hráči se mohou těšit na klasický nekonečný běh městem, ovšem s novými možnostmi, jak oživit postavu, sbírat předměty a postupovat hrou – zcela bez otravného obsahu navíc.
Subway Surfers+ přitom není jedinou novinkou. Apple přidá také čtveřici dalších titulů, konkrétně SpongeBob: Patty Pursuit 2, pokračování oblíbené plošinovky ze světa legendárního mořského houbaře, dále PowerWash Simulator, ve kterém si užijete uspokojivě čistící maraton plný špíny a vysokotlakých hadic, a Cult of the Lamb Arcade Edition, mobilní verzi oceňovaného roguelite hitu, který kombinuje budování kultu a dungeonové bitvy. Do party se přidá i NARUTO: Ultimate Ninja STORM+, 3D bojovka z prostředí slavného anime.
Kromě těchto novinek dostala výraznou aktualizaci i populární hra Sneaky Sasquatch, do které vývojáři přidali zbrusu novou farmářskou oblast. Apple Arcade tak dál rozšiřuje svou knihovnu o známé i zcela nové tituly, a to stále bez reklam a plateb uvnitř aplikací. Předplatné stojí 199 Kč měsíčně a je součástí všech balíčků Apple One. Hry si můžete užít nejen na iPhonu, ale i na iPadu, Macu, Apple TV nebo dokonce Apple Vision Pro a s prosincovou nabídkou je jasné, že letošní svátky budou pro hráče pořádně nabité.