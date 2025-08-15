Do Apple Arcade míří NFL Retro Bowl ’26 a další herní pecky!

Ku příležitosti začátku sezony NFL přidává Apple Arcade exkluzivně do svého katalogu retro titul NFL Retro Bowl ’26, který přichází s novým vzrušujícím módem ve formě žebříčku šampionátu. Ten hráčům nabízí možnost zahrát si za oblíbený tým a utkat se každý týden se soupeři z aktuální tabulky. Přibudou také Jeopardy! Daily se speciálními nápovědami a otázkami od tvůrců této úspěšné soutěže a oblíbená hra s virtuální kočkou My Talking Tom Friends+. Tyto tituly budou k dispozici od 4. září.
Od 18. září se hráči budou moct vydat na nové kouzelné dobrodružství ve hře Hello Kitty Island Adventure, která je přenese do rozmarného světa Wheatflour Wonderland plného obilí, vitrážových zámků a záhadných zřícenin. Dočkají se také nové postavy v podobě víly Cogimyun, se kterou vyrazí do starověké citadely a po stopách obrovského pokladu. Tato aktualizace bude dostupná všem předplatitelům Apple Arcade zcela zdarma.
Tyto hry, které si hráči můžou užít bez nákupů v aplikacích, doplní už tak bohatý katalog Apple Arcade čítající přes 200 titulů.
Fotogalerie
NFL Retro Bowl ’26 od New Star Games
Tato hra, která bude k dispozici exkluzivně na Apple Arcade, se pyšní licencí NFL a NFLPA a nabízí autentické soupisky a hráče z NFL v krásném retro kabátku. Tento rok přichází NFL Retro Bowl ’26 se vzrušujícím novým módem ve formě žebříčku šampionátu, který hráčům přibližuje reálnou akci NFL a dává jim příležitost pyšně ukázat, co v nich je. Hráči si vyberou svůj oblíbený tým a utkají se každý týden se soupeři z tabulky, která bude odpovídat aktuálnímu rozpisu letošní ligy. Budou mít k dispozici autentickou soupisku a v arkádových hrách i reálných NFL zápasech budou sbírat body do žebříčku, který se průběžně aktualizuje.
Jeopardy! Daily od vývojáře Frosty Pop Games
Jeopardy! Daily přináší oblíbenou a dlouhodobě vysílanou vědomostní soutěž také na Apple Arcade. Hra nabídne speciální nápovědy od tvůrců této úspěšné soutěže a hráči budou moct psát své odpovědi ve formě otázek na klávesnici svého mobilního zařízení. Hráči se také můžou každý den ponořit do nových výzev, otestovat své znalosti v jedinečných módech a účastnit se týdenních turnajů. Za úspěšně snažení se pak posunou v žebříčku a ti nejlepší se stanou Jeopardy! šampionem.
My Talking Tom Friends+ z dílny vývojáře Outfit7
My Talking Tom Friends+ je interaktivní simulátor života, který přenese hráče do světa nekončící zábavy, kde na ně čekají oblíbené postavy Tom, Angela, Hank, Ginger, Ben a Becca. Hráči si také můžou užít minihry, starat se o mazlíčky a prozkoumávat barevný svět.
Vedle zbrusu nových titulů se předplatitelé Apple Arcade mohou těšit také na pravidelné aktualizace svých oblíbených her včetně Disney Dreamlight Valley Arcade Edition, Mini Motorways a Snake.io+.
- Disney Dreamlight Valley Arcade Edition od vývojáře Gameloft: Už 20. srpna se v Dreamlight Valley otevře nový svět, který se nechal inspirovat animovaným filmem V hlavě z produkce Disney a Pixar. Hráči dostanou práci v lidské mysli a budou po boku Radosti a Smutku pracovat v Hlavním velitelství.
- Mini Motorways od vývojáře Dinosaur Polo Club: Tato cenami ověnčená strategicky budovatelská hra přijde 26. srpna s kreativním módem, která dá hráčům ještě větší volnost při kreslení jejich oblíbených map, volbě barev a mazání budov, aby si mohli vytvořit přesně takové město, jaké chtějí.
- Snake.io+ od vývojáře Kooapps: 27. srpna zanechá svůj až podezřelý otisk ve hře Snake.io+ veleúspěšný hit Among Us a přinese s sebou exkluzivní nové skiny pro členy posádky, které dostaly příznačné názvy Funguy, Excavation, Wrecked a Shark.
Nových aktualizací se tento měsíc dočkají i další úspěšné hry jako Katamari Damacy Rolling LIVE, WHAT THE CAR?, Sonic Dream Team, It’s Literally Just Mowing+ a další.