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Zpět do školy s výhodnými licencemi Windows a Office

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J. FilipJiří Filip
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Komerční sdělení: Začátek nového školního nebo akademického roku je vhodnou chvílí ujistit se, že je váš počítač připraven na vše, co vás čeká. Ať už si děláte poznámky, pracujete na výzkumných pracích, analyzujete data, připravujete prezentace nebo jen spravujete každodenní úkoly, spolehlivý produktivní software může znamenat velký rozdíl. Aby se uživatelé mohli připravit na nový semestr, Godeal24 spustil svůj výprodej Back-to-School, který po omezenou dobu nabízí speciální ceny produktů Windows a Office.

Jednou z hlavních nabídek je Office 2024 Professional za 19,99 €. Sada zahrnuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook a OneNote, tedy základní nástroje pro práci, studium i každodenní produktivitu. Na rozdíl od softwaru založeného na předplatném nabízí tato nabídka jednorázovou licenci bez opakovaných měsíčních plateb. Uživatelé, kteří potřebují Office na více počítačích, mohou zvážit také balíček Office 2024 Pro pro 3 PC za 49,99 €. To vychází přibližně na 16,66 € za PC, což je zajímavá volba pro rodiny, studenty sdílející zařízení nebo malé týmy.

Pro ty, kteří hledají kompletní softwarový upgrade, je Windows 11 Pro + Office 2024 Pro k dispozici za 31,25 € s kupónovým kódem SGO62. Tato nabídka spojuje aktuální profesionální operační systém Microsoftu s nejnovější samostatnou sadou Office a poskytuje praktické softwarové vybavení pro nový nebo modernizovaný počítač. Uživatelé, kteří potřebují pouze Windows, si mohou zakoupit také Windows 11 Pro samostatně, zatímco ti, kteří již mají kompatibilní instalaci Windows, mohou jednoduše zvolit Office 2024.

Výprodej Back-to-School je k dispozici po omezenou dobu, proto by ti, kteří plánují softwarový upgrade, měli využít aktuálních cen před skončením akce.

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Známky A+ začínají se správnými nástroji. Pořiďte si Office na celý život za cenu A+!

Právě teď můžete získat Windows 11 Pro za 12,25 € (běžně 199 €), tedy s výraznou slevou na nástroje vytvořené speciálně pro profesionály, kteří potřebují víc, než nabízí spotřebitelská verze.

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Proč si vybrat Godeal24?

Najít správného prodejce může být obtížné. Godeal24 je však vaším důvěryhodným zdrojem garantovaných softwarových licencí s okamžitým digitálním doručením – bez nákladů na dopravu, bez skrytých poplatků, pouze počítačový software za bezkonkurenční ceny. Při nákupu na Godeal24 navíc získáte své zakoupené produkty okamžitě. A pokud se objeví problém, můžete se spolehnout na vynikající zákaznickou podporu společnosti. Specializovaný tým zákaznického servisu Godeal24 poskytuje bezplatnou technickou podporu před nákupem i po něm a zajišťuje bezproblémový průběh od začátku do konce. 

S tisíci recenzemi a vynikajícím hodnocením 4,8 hvězdičky na Trustpilotu si Godeal24 získal důvěru uživatelů po celém světě. Když si vyberete Godeal24, nekupujete pouze softwarový klíč – chytře investujete do produktů podpořených vynikajícími službami a dlouhodobou hodnotou. 

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Windows

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