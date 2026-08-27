Zpět do školy s výhodnými licencemi Windows a Office

Komerční sdělení: Začátek nového školního nebo akademického roku je vhodnou chvílí ujistit se, že je váš počítač připraven na vše, co vás čeká. Ať už si děláte poznámky, pracujete na výzkumných pracích, analyzujete data, připravujete prezentace nebo jen spravujete každodenní úkoly, spolehlivý produktivní software může znamenat velký rozdíl. Aby se uživatelé mohli připravit na nový semestr, Godeal24 spustil svůj výprodej Back-to-School, který po omezenou dobu nabízí speciální ceny produktů Windows a Office.
Jednou z hlavních nabídek je Office 2024 Professional za 19,99 €. Sada zahrnuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook a OneNote, tedy základní nástroje pro práci, studium i každodenní produktivitu. Na rozdíl od softwaru založeného na předplatném nabízí tato nabídka jednorázovou licenci bez opakovaných měsíčních plateb. Uživatelé, kteří potřebují Office na více počítačích, mohou zvážit také balíček Office 2024 Pro pro 3 PC za 49,99 €. To vychází přibližně na 16,66 € za PC, což je zajímavá volba pro rodiny, studenty sdílející zařízení nebo malé týmy.
Pro ty, kteří hledají kompletní softwarový upgrade, je Windows 11 Pro + Office 2024 Pro k dispozici za 31,25 € s kupónovým kódem SGO62. Tato nabídka spojuje aktuální profesionální operační systém Microsoftu s nejnovější samostatnou sadou Office a poskytuje praktické softwarové vybavení pro nový nebo modernizovaný počítač. Uživatelé, kteří potřebují pouze Windows, si mohou zakoupit také Windows 11 Pro samostatně, zatímco ti, kteří již mají kompatibilní instalaci Windows, mohou jednoduše zvolit Office 2024.
Výprodej Back-to-School je k dispozici po omezenou dobu, proto by ti, kteří plánují softwarový upgrade, měli využít aktuálních cen před skončením akce.
Známky A+ začínají se správnými nástroji. Pořiďte si Office na celý život za cenu A+!
- Klíč Office 2024 Pro Plus – 1 PC – 19,99 €
- Klíč Office 2024 Pro Plus – 3 PC – 49,99 € (pouze 16,66 €/PC)
- Klíč Office 2021 Pro Plus – 1 PC – 28,28 €
- Klíč Office 2021 Pro Plus – 2 klíče – 54,25 € (pouze 27,13 €/klíč)
- Klíč Office 2021 Pro Plus – 3 klíče – 76,25 € (pouze 25,42 €/klíč)
- Klíč Office 2021 Pro Plus – 5 PC – 124 € (pouze 24,8 €/PC)
- Office 2021 Home and Business pro Mac – 49,99 €
- Klíč Office 2019 Pro Plus – 1 PC – 24,75 €
Právě teď můžete získat Windows 11 Pro za 12,25 € (běžně 199 €), tedy s výraznou slevou na nástroje vytvořené speciálně pro profesionály, kteří potřebují víc, než nabízí spotřebitelská verze.
Nejnovější Windows – bezkonkurenční cena!
- Klíč Win 11 Professional – 12,25 €
- Win 11 Professional – 2 klíče – 24,25 € (pouze 12,13 €/klíč)
- Win 11 Professional – 3 klíče – 35,25 € (pouze 11,75 €/klíč)
- Win 11 Professional – 5 klíčů – 53,25 € (pouze 10,65 €/klíč)
- Klíč Win 11 Home – 12,15 €
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12,80 €
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12,88 €
- Klíč Win 10 Professional – 8,25 €
- Klíč Win 10 Home – 8,15 €
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12,25 €
- Win Server 2025 Standard – 30,99 €
- Win Server 2025 Datacenter – 31,99 €
Vše, co potřebujete do školy – Office na celý život + Windows! (kupónový kód „SGO62“)
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – balíček – 31,25 €
- Win 11 Home + Office 2024 Pro Plus – balíček – 31,15 €
- Balíček Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus – 37,59 €
- Balíček Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus – 37,99 €
- Visio Professional 2024 – 1 PC – 55,99 €
- Project Professional 2024 – 1 PC – 55,99 €
Široká nabídka nástrojů ve výprodeji!
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29,99 €
- IObit Driver Booster 13 – 17,69 €
- Ashampoo Office 9 – 30,99 €
- Ashampoo Backup Pro 27 – 13,63 €
- EaseUS Video Downloader – doživotní licence – 30 €
- EaseUS Disk Copy Pro – předplatné na 1 měsíc – 13,93 €
- Internet Download Manager – 1 PC / doživotní licence – 21,99 €
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