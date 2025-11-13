Black Friday 2025: Godeal24 nabízí doživotní licenci Office 2021 Pro za 30,11 € a Win 11 Pro za 13,25 €! Ušetřete přes 90 %

Tento článek je komerční sdělení. Nejedná se o redakční obsah webu.
Je listopad a vy víte, co to znamená – je čas na Black Friday! Populární softwarové licence, včetně MS Office a doživotních klíčů k operačním systémům, jsou v předprodeji Godeal24 Early Black Friday Sale zlevněny až o 90 %. Cena, kterou vidíte, je konečná cena. Již byla pro vás výrazně snížena. Žádné triky! Je to tak snadné, že se do tohoto nákupního šílenství může zapojit každý! Pokud jste fanouškem úspor, klikněte na odkaz a brzy se dostanete do výprodejového režimu.
Spolupráce je na pracovišti důležitá, protože často vede k lepší komunikaci mezi kolegy a vyšší produktivitě. MS Office 2021 Professional výrazně zlepšuje týmovou spolupráci díky integraci výkonných nástrojů pro společné vytváření dokumentů v reálném čase přímo do svých základních aplikací. V rámci výprodeje Godeal24 Black Friday Sale je MS Office 2021 Pro bez opakujících se poplatků za předplatné k dispozici za pouhých 30,11 € po omezenou dobu, což je neuvěřitelná nabídka. Tato sada obsahuje všechny nezbytné nástroje, které potřebujete pro práci nebo osobní projekty, s více než 90% slevou z běžné ceny. Využijte této nabídky, dokud můžete!
Black Friday nabídka, která se nebude opakovat
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 30.11€
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 58.22€ (Only 29.11€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 81.33€ (Only 27.11€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 127.55€ (Only 25.51€/PC)
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 24.75€
- Office 2024 Home for PC/Mac – 139.99€
- Office 2024 H&B for PC/Mac – 149€
- Office 2021 H&B for Mac – 59.29€
- Office 2019 H&B for Mac – 39.29€
Windows 11 za bezkonkurenční ceny
- Win 11 Professional Key – 13.25€
- Win 11 Professional – 2 Keys – 24.75€ (Only 12.38€/Key)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 34.45€ (Only 11.48€/Key)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 53.15€(Only 10.63€ /Key)
- Win 11 Home Key – 13.05€
- Win 11 Home – 2 Keys – 24.25€ (Only 12.13€/Key)
- Win 10 Professional Key – 8.25€
- Win 10 Home Key – 8.15€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12.25€
Softwarové balíčky za zvýhodněné ceny jsou tu. (Slevový kód „SGO62„)
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 41.29€
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 36.54€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 40.99€
- Win 11 Home + Office 2019 Pro Plus Bundle – 36.24€
- Visio Professional 2021 – 1 PC – 22.97€
- Project Professional 2021 – 1 PC – 25.70€
50% sleva na softwarové klíče pro vás! (Slevový kód “ SGO50„)
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 14.99€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 10 PC – 54.99€
- Access Professional 2021 – 1 PC – 22.36€
- Win Server 2025 Standard – 31.49€
- Win Server 2022 Standard – 26.19€
- Win Server 2022 Datacenter – 27.21€
Množstevní slevy se vždy vyplatí!
- Office 2021 Pro – 50 Keys – 1250€ (Only 25€/Key)
- Office 2021 Pro – 100 Keys – 2400€ (Only 24€/Key)
- Win 11 Pro – 50 keys – 400€ (Only 8€/Key)
- Win 11 Pro – 100 keys – 750€ (Only 7.5€/Key)
- Win 11 Home – 50 keys – 389€ (Only 7.59€/Key)
- Win 11 Home – 100 Keys – 699€ (only 6.99€/Key)
Další softwarové nástroje v akci:
- Ashampoo PDF Pro 4 – 29.99€
- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
- Adguard – 3 Devices – Lifetime – 32.74€
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime –21.99€
- Ashampoo Backup Pro 26 – 9.99€
- SwifDoo PDF – 1 Month – 12.99€
- AWZ Screen Recorder – 1 Mac/Lifetime – 19.99€
Tento článek je komerční sdělení. Nejedná se o redakční obsah webu.
Veškeré informace uvedené v tomto článku poskytl inzerent a slouží výhradně k marketingovým účelům. Provozovatel webu nepřebírá žádnou odpovědnost za pravdivost, aktuálnost ani úplnost uvedených Před jakýmkoliv rozhodnutím doporučujeme důkladně zvážit všechna rizika, případně se poradit s nezávislým odborníkem.
Za obsah a fungování uvedených služeb nebo společností nese plnou odpovědnost jejich provozovatel.
Diskuze k článku
Diskuze není pro tenhle článek otevřena.