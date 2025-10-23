Zavřít reklamu

Halloweenské slevy jsou tu! Doživotní klíč k Office 2021 Pro za 31,25 € či Win 11 Pro za strašidelně nízkou cenu 13,25 €!

Tiskové zprávy
Letem světem Applem

Tento článek je komerční sdělení. Nejedná se o redakční obsah webu.

Hledáte platnou a atraktivní slevovou nabídku na letošní Halloween? Godeal24 vám nabízí slevu přes 90 % na licence MS! Získáte velmi výhodný klíč Office 2021 Pro za pouhých 31,25 € (běžná cena: 239 €) a ušetříte tak při tomto nákupu značnou částku. Halloweenský výprodej softwaru navíc zahrnuje Win OS, Win Server, Ashampoo, iObit a další produkty v rámci této slevové nabídky. Office 2021 Professional Plus je nejkomplexnější verzí oblíbené kancelářské sady. Tato verze obsahuje všechny aplikace potřebné pro produktivní práci: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access a Teams. Balíček je přizpůsoben pro firemní uživatele s vyššími nároky na funkčnost a bezpečnost, ale i běžní uživatelé získají přechodem na tuto edici nepopiratelné výhody. Úžasné úspory! Při nákupu více počítačů klesá cena na pouhých 26 € za kus! Nejen Office má šokující ceny. Nejnovější Win 11 Pro vám také může ušetřit neuvěřitelných 90 % a stojí pouze 13,25 €! Pospěšte si – tato nabídka nebude trvat věčně! Využijte tuto akci a kupte si potřebný software za výrazně sníženou cenu oproti obvyklé!

Žádné podvody či strašení! Takto levně lze nyní skutečně získat Office

Windows 11 se slevou 90 %! Teď je to možné!

Softwarové balíčky Windows + Office za zvýhodněné ceny! (Slevový kód „SGO62„)

Množstevní slevy jsou tu pro vás

Další softwarové nástroje v akci

>>> Více naleznete zde

Jak využít slevový kód

1. Přidejte produkt do nákupního košíku a vyplňte kód kupónu, po potvrzení klikněte na „Proceed To Checkout“!

2. V tomto kroku vyberte možnost „CWALLETCO“ a klikněte na tlačítko „Pokračovat“.

Na Godeal24 můžete ušetřit spoustu času a peněz díky zvýhodněným licencím Microsoft, ověřenému softwaru pro zabezpečení IT a dalším počítačovým nástrojům. Získejte operační systém Windows a kancelářský balík MS Office za bezkonkurenční cenu. Zažijte bezproblémové nakupování s digitálním doručením Godeal24, které vám zašle software přímo na váš e-mail během několika sekund po nákupu. Navíc díky 98% hodnocení TrustPilot Excellent a odborné technické podpoře 24/7 si můžete být jisti kvalitou kupovaného produktu.

Godeal24 garantuje nepřetržitou odbornou technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že produkt můžete bez problémů používat!

Kontakt na Godeal24: service@godeal24.com

Tento článek je komerční sdělení. Nejedná se o redakční obsah webu.

Veškeré informace uvedené v tomto článku poskytl inzerent a slouží výhradně k marketingovým účelům. Provozovatel webu nepřebírá žádnou odpovědnost za pravdivost, aktuálnost ani úplnost uvedených Před jakýmkoliv rozhodnutím doporučujeme důkladně zvážit všechna rizika, případně se poradit s nezávislým odborníkem.

Za obsah a fungování uvedených služeb nebo společností nese plnou odpovědnost jejich provozovatel.

Zdroj

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.