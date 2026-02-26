Doživotní MS Office 2021 Pro za 30 € a Win 11 Pro za 12 € jsou tu! Nepropásněte skvělou akci s výjimečnými slevami

Zavřít reklamu

Komerční sdělení: Specializovaný prodejce softwaru Godeal24 nedávno spustil speciální výprodej softwaru, který vám dá příležitost zkontrolovat vaše systémy produktivity a upgradovat ty, které pro vaše podnikání nefungují. Od kancelářského balíku po operační systém počítače – všechny digitální nástroje ve vaší výbavě by měly fungovat na plné obrátky. Pokud tomu tak není, může vás to stát peníze. S více než 90% slevou na doživotní licence MS Office Pro 2021 a MS WinOS 11 Pro je návratnost investice do upgrade, který jste zvažovali, vyšší než kdykoli předtím.

Váš počítač je již výkonný, ale pokud ho chcete posunout na další úroveň, možná je čas využít to nejlepší od společnosti MS. Tato doživotní licence MS Office 2021 Pro vybaví vaše zařízení osmi užitečnými aplikacemi a právě teď je můžete získat všechny za pouhých 30,25 € (běžná cena 239 €). Instalace je snadná. Stačí si aplikace stáhnout v digitální podobě a okamžitě získáte přístup k novému softwaru. Upozorňujeme, že tento typ licence bude spojen s vaším aktuálním zařízením, nikoli s vaším účtem MS. Součástí jsou také aktualizace, takže po zakoupení budete i nadále využívat nejnovější funkce a opravy chyb. A pokud zakoupíte více licencí, cena Office 2021 Pro klesne na 25 € za jeden počítač. Pořiďte si nejkomplexnější sadu aplikací pro zvýšení produktivity, které vám usnadní práci a kreativitu.

Získejte Office za bezkonkurenční ceny

Windows OS nikdy nebyl levnější 

Množstevní slevy sráží ceny softwaru na minimum !

Další softwarové nástroje v akci

>>> Získejte další nástroje

Proč zvolit Godeal24

Godeal24 se zaměřuje na garantované softwarové licence s digitální dodávkou (což znamená žádné náklady na dopravu). Kromě samotného softwarového licenčního klíče nemusíte platit žádné další poplatky. To zahrnuje bezplatné konzultace s naším profesionálním týmem zákaznického servisu, ať už máte dotaz před nákupem nebo potřebujete pomoc po nákupu. Oddanost Godeal24 spokojenosti zákazníků se odráží v tisících autentických recenzí a vynikajícím hodnocení 4,8 hvězdiček na Trustpilot. Pokud hledáte cenově dostupný způsob, jak trvale aktivovat svou licenci, pak nehledejte nic jiného než Godeal24. Všechny klíče jsou originální produkty MS, takže nečekejte: objednejte si, dokud je slevový kód ještě platný!

Contact Godeal24: service@godeal24.com

