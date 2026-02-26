Doživotní MS Office 2021 Pro za 30 € a Win 11 Pro za 12 € jsou tu! Nepropásněte skvělou akci s výjimečnými slevami

Komerční sdělení: Specializovaný prodejce softwaru Godeal24 nedávno spustil speciální výprodej softwaru, který vám dá příležitost zkontrolovat vaše systémy produktivity a upgradovat ty, které pro vaše podnikání nefungují. Od kancelářského balíku po operační systém počítače – všechny digitální nástroje ve vaší výbavě by měly fungovat na plné obrátky. Pokud tomu tak není, může vás to stát peníze. S více než 90% slevou na doživotní licence MS Office Pro 2021 a MS WinOS 11 Pro je návratnost investice do upgrade, který jste zvažovali, vyšší než kdykoli předtím.
Váš počítač je již výkonný, ale pokud ho chcete posunout na další úroveň, možná je čas využít to nejlepší od společnosti MS. Tato doživotní licence MS Office 2021 Pro vybaví vaše zařízení osmi užitečnými aplikacemi a právě teď je můžete získat všechny za pouhých 30,25 € (běžná cena 239 €). Instalace je snadná. Stačí si aplikace stáhnout v digitální podobě a okamžitě získáte přístup k novému softwaru. Upozorňujeme, že tento typ licence bude spojen s vaším aktuálním zařízením, nikoli s vaším účtem MS. Součástí jsou také aktualizace, takže po zakoupení budete i nadále využívat nejnovější funkce a opravy chyb. A pokud zakoupíte více licencí, cena Office 2021 Pro klesne na 25 € za jeden počítač. Pořiďte si nejkomplexnější sadu aplikací pro zvýšení produktivity, které vám usnadní práci a kreativitu.
Získejte Office za bezkonkurenční ceny
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 30.25€
- Office 2021 Home and Business for Mac – 46.99€
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 58.5€ (Only 29.25€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 79.25€ (Only 26.42€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 127.25€ (Only 25.45€/PC)
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 24.75€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€
- Office 2016 Pro Plus Key – 1 PC – 18.29€
- Office 2024 Home for PC/Mac – 139.99€
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 149€
Windows OS nikdy nebyl levnější
- Win 11 Professional Key – 12.25€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12.80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12.88€
- Win 11 Professional – 2 Keys – 24.25€ (Only 12.13€/Key)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 35.25€ (Only 11.75€/Key)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 53.25€(Only 10.65€ /Key)
- Win 11 Home Key – 12.15€
- Win 10 Professional Key – 8.25€
- Win 10 Home Key – 8.15€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12.25€
- Win Server 2025 Standard – 30.99€
- Win Server 2025 Datacenter – 31.99€
- 62% sleva na balíčky Windows + Office! (Slevový kód „SGO62„)
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 41.29€
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 36.54€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 40.99€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 40.99€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 39.99€
- Visio Professional 2024 – 1 PC – 32.99€
- Project Professional 2024 – 1 PC – 35.99€
Množstevní slevy sráží ceny softwaru na minimum !
- Office 2021 Pro – 50 Keys – 1250€ (Only 25€/Key)
- Office 2021 Pro – 100 Keys – 2400€ (Only 24€/Key)
- Win 11 Pro – 50 keys – 400€ (Only 8€/Key)
- Win 11 Pro – 100 keys – 750€ (Only 7.5€/Key)
- Win 11 Home – 50 keys – 389€ (Only 7.59€/Key)
- Win 11 Home – 100 Keys – 699€ (only 6.99€/Key)
Další softwarové nástroje v akci
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29.99€
- Ashampoo Backup Pro 27 – 9.99€
- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
- Adguard – 3 Devices – Lifetime – 32.74€
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime – 21.99€
Proč zvolit Godeal24
Godeal24 se zaměřuje na garantované softwarové licence s digitální dodávkou (což znamená žádné náklady na dopravu). Kromě samotného softwarového licenčního klíče nemusíte platit žádné další poplatky. To zahrnuje bezplatné konzultace s naším profesionálním týmem zákaznického servisu, ať už máte dotaz před nákupem nebo potřebujete pomoc po nákupu. Oddanost Godeal24 spokojenosti zákazníků se odráží v tisících autentických recenzí a vynikajícím hodnocení 4,8 hvězdiček na Trustpilot. Pokud hledáte cenově dostupný způsob, jak trvale aktivovat svou licenci, pak nehledejte nic jiného než Godeal24. Všechny klíče jsou originální produkty MS, takže nečekejte: objednejte si, dokud je slevový kód ještě platný!
Contact Godeal24: service@godeal24.com
