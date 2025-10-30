Zavřít reklamu

Halloweenský výprodej softwaru: Získejte Office 2021 Pro s neomezeným používáním pouze za 31,25 €, Win 11 Pro za 13,25 € a další

Jiří Filip
Tento článek je komerční sdělení. Nejedná se o redakční obsah webu.

Jsme téměř v posledním čtvrtletí roku 2025. Jak vám letos jde práce a studium? Uvědomili jste si, že jak vy, tak i váš počítač musíte podávat maximální výkon, abyste zvládli nejrušnější období? MS Office Professional 2021 obsahuje robustní sadu nástrojů, které znáte a máte rádi, přepracovaných tak, aby měly uživatelsky přívětivější rozhraní. Právě včas na čtvrté čtvrtletí přichází Halloweenský výprodej softwaru Godea24, který vám nabízí trvalou licenci na Office 2021 Pro za 31,25 € (běžná cena 249 €)!

MS Office 2021 Professional obsahuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access a Teams (bezplatná verze). Tato edice sice pochází z roku 2021, ale nástroje byly přepracovány tak, aby vyhovovaly všem, od designérů po datové analytiky. Budete moci psát, organizovat data a obsah, vizuálně zobrazovat složité myšlenky a komunikovat prostřednictvím e-mailu a videa. Obsahuje také více aplikací než verze 2024 a nevyžaduje drahé měsíční poplatky za předplatné. Získejte více za méně! Office 2021 Pro začíná od 26 € / PC z balíčku s více klíči! Tato okouzlující nabídka brzy zmizí, takže si pořiďte upgrade, než uplyne čarodějná hodina.

Žádné triky! I takto levné mohou být Office

Windows 11 s 90% slevami? Na Halloween je to možné! 

Balíčky softwaru za fantastické ceny! (Slevový kód „SGO62„)

Ušetřete na dalších Microsoft softwarech! (Slevový kód “ SGO50„)

Množstevní slevy jsou tu pro vás

Další softwarové nástroje v akci

>>> Tools Clearance Section

Jak využít slevový kód

1. Přidejte produkt do nákupního košíku a vyplňte kód kupónu, po potvrzení klikněte na „Proceed To Checkout“!

2. V tomto kroku vyberte možnost „CWALLETCO“ a klikněte na tlačítko „Pokračovat“.

Na Godeal24 můžete ušetřit spoustu času a peněz díky zvýhodněným licencím Microsoft, ověřenému softwaru pro zabezpečení IT a dalším počítačovým nástrojům. Získejte operační systém Windows a kancelářský balík MS Office za bezkonkurenční cenu. Zažijte bezproblémové nakupování s digitálním doručením Godeal24, které vám zašle software přímo na váš e-mail během několika sekund po nákupu. Navíc díky 98% hodnocení TrustPilot Excellent a odborné technické podpoře 24/7 si můžete být jisti kvalitou kupovaného produktu.

Godeal24 garantuje nepřetržitou odbornou technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že produkt můžete bez problémů používat!

Kontakt na Godeal24: service@godeal24.com

