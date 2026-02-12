Doživotní licence Office 2021 Pro a Win 11 Pro je nyní v rámci valentýnské akce Godeal24 v obří slevě!

Tento článek je komerční sdělení. Nejedná se o redakční obsah webu
Pro profesionály, kteří spoléhají na robustní nástroje pro zvýšení produktivity, je mít MS Office na domácím počítači zásadní změnou. Od správy každodenních úkolů po vytváření složitých dokumentů a prezentací nabízí MS Office 2021 Professional pro WinOS všechny nezbytné aplikace, které potřebujete pro efektivní práci. Tato doživotní licence, která je k dispozici za pouhých 30,25 € (běžná cena 219 €) v rámci valentýnské akce Godeal24, je příležitostí, kterou si nenechte ujít. Tato verze Office zahrnuje vylepšené funkce pro spolupráci a společné vytváření dokumentů v reálném čase, podporu vysokého DPI a vylepšený tmavý režim pro moderní a efektivní uživatelský zážitek.
Tato licence vám umožňuje stáhnout si aplikace MS přímo do počítače, včetně Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher a Access, bez dalších poplatků. Pro macOS můžete získat doživotní licenci MS Office Home and Business v prodeji za 46,99 € (běžná cena 249,99 €). Aplikace si nainstalujete lokálně, takže můžete pracovat na dokumentech, tabulkách a prezentacích i v režimu offline. Licenční klíče si můžete stáhnout a balíčky začít používat ihned po zakoupení. Neplýtvejte penězi za předplatné MS 365. Pořiďte si doživotní licence MS Office 2021 za nízkou cenu. Akce brzy končí!
Nyní je nejlepší čas pořídit si Office se slevami!
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 30.25€
- Office 2021 Home and Business for Mac – 46.99€
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 58.5€ (Only 29.25€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 79.25€ (Only 26.42€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 127.25€ (Only 25.45€/PC)
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 24.75€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€
- Office 2024 Home for PC/Mac – 139.99€
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 149€
Windows levněji prostě neseženete
- Win 11 Professional Key – 12.25€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12.80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12.88€
- Win 11 Professional – 2 Keys – 24.25€ (Only 12.13€/Key)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 35.25€ (Only 11.75€/Key)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 53.25€(Only 10.65€ /Key)
- Win 11 Home Key – 12.15€
- Win 10 Professional Key – 8.25€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12.25€
- Win 10 Home Key – 8.15€
- Win Server 2025 Standard – 30.99€
- Win Server 2025 Datacenter – 31.99€
62% sleva na balíčky Windows + Office! (Slevový kód “ SGO62„)
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 41.29€
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 36.54€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 40.99€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 40.99€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 39.99€
- Visio Professional 2024 – 1 PC – 32.99€
- Project Professional 2024 – 1 PC – 35.99€
Množstevní slevy jsou tu pro vás
- Office 2021 Pro – 50 Keys – 1250€ (Only 25€/Key)
- Office 2021 Pro – 100 Keys – 2400€ (Only 24€/Key)
- Win 11 Pro – 50 keys – 400€ (Only 8€/Key)
- Win 11 Pro – 100 keys – 750€ (Only 7.5€/Key)
- Win 11 Home – 50 keys – 389€ (Only 7.59€/Key)
- Win 11 Home – 100 Keys – 699€ (only 6.99€/Key)
Další softwarové nástroje v akci
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29.99€
- Ashampoo Backup Pro 27 – 9.99€
- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
- Adguard – 3 Devices – Lifetime – 32.74€
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime – 21.99€
>>> Získejte další nástroje se slevou
Jak zaplatit
- Přidejte produkt do nákupního košíku a po potvrzení klikněte na „Přejít k pokladně“!
- Vyplňte potřebné informace a klikněte na „Aktualizovat“.
- Klikněte na „Objednat“ a dokončete platbu!
Tento článek je komerční sdělení. Nejedná se o redakční obsah webu.
Veškeré informace uvedené v tomto článku poskytl inzerent a slouží výhradně k marketingovým účelům. Provozovatel webu nepřebírá žádnou odpovědnost za pravdivost, aktuálnost ani úplnost uvedených Před jakýmkoliv rozhodnutím doporučujeme důkladně zvážit všechna rizika, případně se poradit s nezávislým odborníkem.
Za obsah a fungování uvedených služeb nebo společností nese plnou odpovědnost jejich provozovatel.
Diskuze k článku
Diskuze není pro tenhle článek otevřena.