Nejlepší dárek k Valentýnu! Office 2021 Pro a Win 11 Pro dlouho nebyly levnější

Tento článek je komerční sdělení. Nejedná se o redakční obsah webu
Nejromantičtější svátek roku se blíží a již nyní je k dispozici spousta valentýnských slev. Potěšte hráče originálními klíči WinOS od Godeal24, když narazíte na valentýnskou akci, nebo si pořiďte tradiční balíčky Office za dostupné ceny se slevou minimálně 90 %. Nejedná se o předplatné, ale o klasické vlastnictví moderního softwaru. A to je jen začátek. Díky zákaznickému servisu nejste v případě potíží odkázáni sami na sebe. Připravte si smysluplný a praktický valentýnský dárek!
Pokud vás opakující se poplatky za software odrazují, tato nabídka je vítanou změnou. MS Office 2021, navržený pro profesionály, může být váš s doživotní licencí za jednorázovou platbu 30,25 €. Vyhněte se měsíčním účtům a ročním obnovením. Ať už počítáte čísla, píšete zprávy, navrhujete prezentace nebo zpracováváte e-maily, získáte kompletní sadu klasických nástrojů: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams (bezplatná verze), OneNote, Publisher a Access. MS Office 2021 Home & Business pro Mac za pouhých 46,99 € je základní balíček, který je vhodnější pro sledování financí nebo udržování kontaktu s kontakty, zejména pokud přecházíte z PC na Mac a dáváte přednost známému prostředí Office před vlastními kancelářskými programy Apple nebo méně funkční kancelářskou sadou Google.
Office za bezkonkurenční ceny!
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 30.25€
- Office 2021 Home and Business for Mac – 49.99€
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 58.5€ (Only 29.25€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 79.25€ (Only 26.42€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 127.25€ (Only 25.45€/PC)
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 24.75€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€
- Office 2024 Home for PC/Mac – 139.99€
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 149€
Fantastické ceny na Windows jsou tu pro vás
- Win 11 Professional Key – 12.25€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12.80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12.88€
- Win 11 Professional – 2 Keys – 24.25€ (Only 12.13€/Key)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 35.25€ (Only 11.75€/Key)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 53.25€(Only 10.65€ /Key)
- Win 11 Home Key – 12.15€
- Win 10 Professional Key – 8.25€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12.25€
- Win 10 Home Key – 8.15€
- Win Server 2025 Standard – 30.99€
- Win Server 2025 Datacenter – 31.99€
62% sleva na balíčky Windows + Office! (Slevový kód “ SGO62„)
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 41.29€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 40.99€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 40.99€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 39.99€
- Visio Professional 2024 – 1 PC – 32.99€
- Project Professional 2024 – 1 PC – 35.99€
Množstevní slevy pro vás
- Office 2021 Pro – 50 Keys – 1250€ (Only 25€/Key)
- Office 2021 Pro – 100 Keys – 2400€ (Only 24€/Key)
- Win 11 Pro – 50 keys – 400€ (Only 8€/Key)
- Win 11 Pro – 100 keys – 750€ (Only 7.5€/Key)
- Win 11 Home – 50 keys – 389€ (Only 7.59€/Key)
- Win 11 Home – 100 Keys – 699€ (only 6.99€/Key)
Další softwarové nástroje v akci
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29.99€
- Ashampoo Backup Pro 27 – 9.99€
- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
- Adguard – 3 Devices – Lifetime – 32.74€
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime – 21.99€
Jak zaplatit
- Přidejte produkt do nákupního košíku a po potvrzení klikněte na „Přejít k pokladně“!
- Vyplňte potřebné informace a klikněte na „Aktualizovat“.
- Klikněte na „Objednat“ a dokončete platbu!
Tento článek je komerční sdělení. Nejedná se o redakční obsah webu.
Veškeré informace uvedené v tomto článku poskytl inzerent a slouží výhradně k marketingovým účelům. Provozovatel webu nepřebírá žádnou odpovědnost za pravdivost, aktuálnost ani úplnost uvedených Před jakýmkoliv rozhodnutím doporučujeme důkladně zvážit všechna rizika, případně se poradit s nezávislým odborníkem.
Za obsah a fungování uvedených služeb nebo společností nese plnou odpovědnost jejich provozovatel.
Diskuze k článku
Diskuze není pro tenhle článek otevřena.