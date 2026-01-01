Zavřít reklamu

Novoroční výprodej 2026: Začněte nový rok s Office 2021 Pro za 25 € a Win 11 Pro za 12 €

Tiskové zprávy
Jiří Filip
0

Tento článek je komerční sdělení. Nejedná se o redakční obsah webu

Je téměř konec roku 2025. Jste připraveni rozloučit se se všemi nepříjemnými a špatnými věcmi roku 2025? Stejně jako se svým pomalým počítačovým systémem a zastaralou sadou aplikací pro zvýšení produktivity! Začněte rok 2026 s čistým štítem, počínaje vaším počítačem! Zaplatit plnou cenu za klíče k počítačovému softwaru není jediný způsob, jak provést upgrade. Pořiďte si Office 2021 Pro již od 25,45 € během novoroční výprodeje Godeal24 2026! Godeal24 nabízí v rámci novoroční výprodeje 2026 softwarové klíče za nízké ceny a garantuje, že veškerý software je 100% originální!

Godeal24 vám nenabízí zkušební verzi nebo webovou edici, kterou vám někdo dal na vysoké škole, ale celou sadu Office 2021 Professional za pouhých 30,25 € pro jeden počítač! K dispozici je také balíček 5 klíčů Office 2021 za šílenou cenu 25,45 € / PC, který je ideální pro malé týmy nebo jako pozorný dárek pro přátele. Aplikace, včetně Word, Excel, OneNote, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access a bezplatné verze Teams, po aktivaci běží lokálně a fungují i v případě, že je váš počítač offline. Software funguje rok co rok na stejném zařízení, protože licence je trvalá, což ocení každý, kdo preferuje předvídatelné náklady, spolehlivost offline a úplnou kontrolu nad soubory. Uživatelé Macu nemusí přijít o výkon MS Office. Office 2021 Home and Business pro Mac vybaví vaše zařízení Apple šesti užitečnými aplikacemi a právě teď je můžete získat všechny na celý život za pouhých 49,99 € (běžná cena 219 €). Ať už počítač používáte především pro práci, školu nebo osobní účely, MS Office má pro každého něco.

Office za bezkonkurenční ceny jsou tu pro vás

Windows v obřích slevách je tu

Balíčky originálních Windows a Office za zvýhodněné ceny (Slevový kód “ SGO62„)

Množstevní slevy jsou tu pro vás

Další softwarové nástroje v akci

>>> Get More Tools

 

Jak zaplatit

  • Přidejte produkt do nákupního košíku a po potvrzení klikněte na „Přejít k pokladně“!

  • Vyplňte potřebné informace a klikněte na „Aktualizovat“.

  • Klikněte na „Objednat“ a dokončete platbu!

Tento článek je komerční sdělení. Nejedná se o redakční obsah webu.

Veškeré informace uvedené v tomto článku poskytl inzerent a slouží výhradně k marketingovým účelům. Provozovatel webu nepřebírá žádnou odpovědnost za pravdivost, aktuálnost ani úplnost uvedených Před jakýmkoliv rozhodnutím doporučujeme důkladně zvážit všechna rizika, případně se poradit s nezávislým odborníkem.

Za obsah a fungování uvedených služeb nebo společností nese plnou odpovědnost jejich provozovatel.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.