Email.cz od Seznamu dostal dvě užitečné AI funkce. Nově vám shrne e-mail i vymyslí jeho předmět

Seznam pokračuje v postupném zapojování umělé inteligence do svých služeb a nyní se dostalo také na mobilní aplikaci Email.cz. Ta nově získává dvě funkce, které uživatelům mohou poměrně výrazně usnadnit práci s elektronickou poštou. Umělá inteligence totiž dokáže dlouhý e-mail shrnout do několika vět a při psaní nové zprávy také sama navrhne její předmět.
Nejde přitom o úplně nové funkce v rámci Email.cz. Seznam je už dříve zpřístupnil ve webové verzi své e-mailové služby, nyní je ale přináší také do mobilní aplikace. A právě tam mohou být možná ještě užitečnější, protože člověk často vyřizuje poštu ve chvíli, kdy nemá čas pročítat několik dlouhých zpráv.
Dlouhý e-mail přečte AI za vás
První novinkou je funkce Shrnutí e-mailu. Ta pomocí umělé inteligence dokáže zpracovat obsah delší zprávy a vytvořit z něj krátké shrnutí nejdůležitějších informací. Uživatel tak nemusí číst celý e-mail, aby zjistil, o čem vlastně je.
Praktické využití je přitom poměrně jasné. Přijde vám například několik odstavců dlouhý pracovní e-mail, podmínky nějaké služby nebo potvrzení s množstvím informací a vy zrovna nemáte čas všechno pročítat. Jedním kliknutím si můžete nechat zobrazit stručný přehled.
Seznam uvádí, že funkce se hodí například při kontrole pošty mezi schůzkami, na cestách nebo během pracovního dne. A přesně tam podle mě AI v e-mailu dává největší smysl – ne jako něco, co má za uživatele vyřizovat poštu, ale jako nástroj pro rychlejší orientaci v záplavě zpráv.
Předmět e-mailu vymyslí umělá inteligence
Druhá novinka se hodí naopak při odesílání zpráv. Pokud napíšete e-mail a nechce se vám vymýšlet vhodný předmět, může jej za vás navrhnout AI. Seznam tuto funkci označuje jako Generování předmětu a podobně jako u shrnutí ji stačí aktivovat přímo v aplikaci. Umělá inteligence následně vychází z obsahu napsané zprávy a navrhne předmět, který by měl odpovídat jejímu obsahu. To může být překvapivě užitečné hlavně na telefonu. Na malé klávesnici člověk často řeší spíš samotné napsání zprávy než to, jak elegantně formulovat její předmět.
Seznam používá vlastní AI
Zajímavé je také to, co se odehrává na pozadí. Seznam pro obě funkce využívá vlastní jazykový model, který vyvíjí interně. Společnost zároveň uvádí, že data uživatelů neopouštějí ekosystém Seznamu a model se z obsahu jejich zpráv neučí.
Seznam svůj jazykový model dlouhodobě trénuje také s důrazem na češtinu, což je u podobných funkcí poměrně důležitá věc. Přeci jen je rozdíl mezi tím, když AI pouze mechanicky přeloží nebo zpracuje český text, a když je přímo optimalizovaná pro jeho pochopení. Mobilní aplikaci Email.cz přitom Seznam používá už více než deset let a podle společnosti ke své schránce z telefonu přistupuje přibližně polovina z celkem šesti milionů aktivních uživatelů e-mailových služeb Seznamu měsíčně.
Seznam navíc pokračuje v rozšiřování AI funkcí. Email.cz se tak postupně mění z obyčejné schránky na jakéhosi osobního asistenta, který má pomáhat nejen s přijímáním a odesíláním zpráv, ale hlavně s jejich rychlým pochopením. A právě na mobilu mi to dává možná větší smysl než na počítači, protože tam člověk obvykle řeší e-maily ve výrazně větším spěchu.