Instagram vyděsil miliony uživatelů. Podezřelé e-maily o změně hesla zaplavily maily

Pokud vám v posledních dnech přistál v e-mailu požadavek na reset hesla k Instagramu, aniž byste si o něj sami řekli, můžete zůstat v klidu a zprávu jednoduše ignorovat. Nejde totiž nutně o to, že by vám někdo naboural účet.
Celou situaci rozvířila bezpečnostní společnost Malwarebytes, podle které se na dark webu objevila databáze s údaji až 17,5 milionu instagramových účtů. Ta má obsahovat uživatelská jména, e-mailové adresy, telefonní čísla, ale dokonce i fyzické adresy. Podle Malwarebytes se únik mohl týkat zranitelnosti v Instagram API, která měla být zneužita už v průběhu roku 2024, přičemž data měla být odhalena při rutinním monitoringu temných koutů internetu.
Jenže samotný Instagram vidí věc jinak. Meta tvrdí, že k žádnému úniku dat nedošlo a že účty uživatelů zůstávají v bezpečí. Podle oficiálního vyjádření šlo „pouze“ o chybu, která umožnila externí straně hromadně vyvolat odesílání e-mailů s resetem hesla, aniž by došlo k prolomení samotných účtů. Pro uživatele to tak znamenalo jen zmatek v podobě nečekaných e-mailů, nikoliv skutečné ohrožení.
Instagram zároveň potvrdil, že problém už byl opraven a podobné e-maily lze bez obav ignorovat. Pokud jste tedy nic neměnili a heslo si resetovat nechtěli, není třeba panikařit. Vaše účty mají být podle Mety v bezpečí a šlo spíš o nepříjemnou technickou chybu než o velký hackerský průšvih.