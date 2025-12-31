Skvělé tipy a triky pro Instagram, které ocení každý

Jednorázové zobrazení fotografií v Directu
Posíláte fotku, kterou nechcete ponechat v chatu natrvalo? Instagram nabízí funkci jednorázového zobrazení. Po pořízení snímku v Directu přejeďte prstem po tlačítku odeslání doprava a zvolte Zobrazit jednou. Příjemce si ji tak prohlédne pouze jednou a poté zmizí, což je ideální pro citlivé či spontánní momenty.
Mazání zpráv oboustranně
Když pošlete zprávu omylem nebo ji prostě nechcete mít v konverzaci, můžete ji oboustranně smazat. Stačí na ní podržet prst a vybrat Zrušit odeslání. Zpráva zmizí jak u vás, tak u příjemce, takže chat zůstane přesně takový, jaký si přejete.
Zobrazení času odeslání zprávy
Potřebujete zjistit přesný čas, kdy byla která zpráva odeslána? Tato funkce je trochu skrytá. Otevřete konverzaci a přejeďte prstem zprava doleva. Na pravé straně se zobrazí časové značky u jednotlivých zpráv, což se hodí například při plánování nebo zpětném dohledávání detailů.
Skrytí stavu aktivity
Nechcete, aby ostatní věděli, kdy jste byli naposledy online? V sekci Nastavení → Soukromí → Stav aktivity můžete tuto funkci vypnout. Počítejte však s tím, že poté neuvidíte aktivitu ani u ostatních – Instagram nastavuje soukromí oboustranně, aby byla hra fér.
Filtrování nežádoucích komentářů
Veřejné profily mohou mít pod příspěvky opravdu rušno. Pokud chcete zabránit nevhodným komentářům, otevřete Nastavení → Soukromí → Skrytá slova a vytvořte si seznam výrazů, které se mají automaticky skrývat. Instagram pak takové komentáře neukáže ani vám, ani ostatním sledujícím.
Skrytí počtu „lajků“
Pokud nechcete, aby počet „To se mi líbí“ ovlivňoval vnímání vašeho obsahu – nebo váš vlastní klid – můžete jej skrýt. V pokročilých nastaveních příspěvku aktivujte Skrýt počet To se mi líbí. Váš post pak bude stát sám o sobě a publikum se bude soustředit na jeho obsah, nikoliv na čísla.
Vypnutí komentářů u příspěvku
Pro chvíle, kdy chcete sdílet něco bez veřejné debaty, je tu možnost vypnout komentáře. V pokročilých nastaveních příspěvku zapněte volbu Vypnout komentáře. Hodí se to například u citlivých témat nebo tam, kde preferujete klidné a jednostranné sdílení.
Sdílení příspěvku do příběhu
Chcete upozornit sledující na nový post nebo zvýšit jeho dosah? Klepněte u něj na ikonu šipky a vyberte Přidat do příběhu příspěvek. Vaše Stories tak mohou fungovat jako rychlý teaser a přivést více lidí k původnímu obsahu.
Přidání hudby do příběhu
Hudební podklad dokáže i obyčejné InstaStories proměnit v atmosférický miniklips. Při tvorbě příběhu klepněte na ikonu pro přidání prvků a vyberte Hudba. Vyhledejte skladbu, která se hodí ke scéně, tématu nebo náladě – výsledek může být překvapivě působivý.
Kterou fotku jste olajkovali jako první?
Trocha nostalgie nikdy neuškodí. V Vaše aktivita → Interakce → To se mi líbí můžete seznam lajkovaných příspěvků seřadit podle stáří. Po výběru Od nejstarších se před vámi objeví úplně první fotka, které jste na Instagramu dali lajk – malá sonda do vaší online historie.