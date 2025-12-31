Zavřít reklamu

Skvělé tipy a triky pro Instagram, které ocení každý

Jednorázové zobrazení fotografií v Directu

Posíláte fotku, kterou nechcete ponechat v chatu natrvalo? Instagram nabízí funkci jednorázového zobrazení. Po pořízení snímku v Directu přejeďte prstem po tlačítku odeslání doprava a zvolte Zobrazit jednou. Příjemce si ji tak prohlédne pouze jednou a poté zmizí, což je ideální pro citlivé či spontánní momenty.

instagram DM 5 tipů instagram_dm_5tipu9
instagram DM 5 tipů instagram_dm_5tipu20
instagram DM 5 tipů instagram_dm_5tipu21
instagram DM 5 tipů instagram_dm_5tipu22
instagram DM 5 tipů instagram_dm_5tipu23
Vstoupit do galerie

Mazání zpráv oboustranně

Když pošlete zprávu omylem nebo ji prostě nechcete mít v konverzaci, můžete ji oboustranně smazat. Stačí na ní podržet prst a vybrat Zrušit odeslání. Zpráva zmizí jak u vás, tak u příjemce, takže chat zůstane přesně takový, jaký si přejete.

instagram DM 5 tipů instagram_dm_5tipu9
instagram DM 5 tipů instagram_dm_5tipu20
instagram DM 5 tipů instagram_dm_5tipu2
instagram DM 5 tipů instagram_dm_5tipu3
instagram DM 5 tipů instagram_dm_5tipu4
Vstoupit do galerie

Zobrazení času odeslání zprávy

Potřebujete zjistit přesný čas, kdy byla která zpráva odeslána? Tato funkce je trochu skrytá. Otevřete konverzaci a přejeďte prstem zprava doleva. Na pravé straně se zobrazí časové značky u jednotlivých zpráv, což se hodí například při plánování nebo zpětném dohledávání detailů.

instagram DM 5 tipů instagram_dm_5tipu8
instagram DM 5 tipů instagram_dm_5tipu20
instagram DM 5 tipů instagram_dm_5tipu5
instagram DM 5 tipů instagram_dm_5tipu6
instagram DM 5 tipů instagram_dm_5tipu7
Vstoupit do galerie

Skrytí stavu aktivity

Nechcete, aby ostatní věděli, kdy jste byli naposledy online? V sekci Nastavení → Soukromí → Stav aktivity můžete tuto funkci vypnout. Počítejte však s tím, že poté neuvidíte aktivitu ani u ostatních – Instagram nastavuje soukromí oboustranně, aby byla hra fér.

instagram tipy triky instagram_tipy_iphone_leden_2022_14
instagram tipy triky instagram_tipy_iphone_leden_2022_15
instagram tipy triky instagram_tipy_iphone_leden_2022_16
instagram tipy triky instagram_tipy_iphone_leden_2022_17
instagram tipy triky instagram_tipy_iphone_leden_2022_22
instagram tipy triky instagram_tipy_iphone_leden_2022_23
Vstoupit do galerie

Filtrování nežádoucích komentářů

Veřejné profily mohou mít pod příspěvky opravdu rušno. Pokud chcete zabránit nevhodným komentářům, otevřete Nastavení → Soukromí → Skrytá slova a vytvořte si seznam výrazů, které se mají automaticky skrývat. Instagram pak takové komentáře neukáže ani vám, ani ostatním sledujícím.

Instagram filtrovani komentaru Instagram filtrovani komentaru 1
Instagram filtrovani komentaru Instagram filtrovani komentaru 0
Instagram filtrovani komentaru Instagram filtrovani komentaru 2
Instagram filtrovani komentaru Instagram filtrovani komentaru 3
Vstoupit do galerie

Skrytí počtu „lajků“

Pokud nechcete, aby počet „To se mi líbí“ ovlivňoval vnímání vašeho obsahu – nebo váš vlastní klid – můžete jej skrýt. V pokročilých nastaveních příspěvku aktivujte Skrýt počet To se mi líbí. Váš post pak bude stát sám o sobě a publikum se bude soustředit na jeho obsah, nikoliv na čísla.

instagram tipy triky instagram_tipy_iphone_leden_2022_13
instagram tipy triky instagram_tipy_iphone_leden_2022_3
instagram tipy triky instagram_tipy_iphone_leden_2022_4
instagram tipy triky instagram_tipy_iphone_leden_2022_5
instagram tipy triky instagram_tipy_iphone_leden_2022_1
instagram tipy triky instagram_tipy_iphone_leden_2022_6
instagram tipy triky instagram_tipy_iphone_leden_2022_7
instagram tipy triky instagram_tipy_iphone_leden_2022_8
Vstoupit do galerie

Vypnutí komentářů u příspěvku

Pro chvíle, kdy chcete sdílet něco bez veřejné debaty, je tu možnost vypnout komentáře. V pokročilých nastaveních příspěvku zapněte volbu Vypnout komentáře. Hodí se to například u citlivých témat nebo tam, kde preferujete klidné a jednostranné sdílení.

instagram tipy triky instagram_tipy_iphone_leden_2022_13
instagram tipy triky instagram_tipy_iphone_leden_2022_3
instagram tipy triky instagram_tipy_iphone_leden_2022_4
instagram tipy triky instagram_tipy_iphone_leden_2022_5
instagram tipy triky instagram_tipy_iphone_leden_2022_1
instagram tipy triky instagram_tipy_iphone_leden_2022_11
instagram tipy triky instagram_tipy_iphone_leden_2022_12
Vstoupit do galerie

Sdílení příspěvku do příběhu

Chcete upozornit sledující na nový post nebo zvýšit jeho dosah? Klepněte u něj na ikonu šipky a vyberte Přidat do příběhu příspěvek. Vaše Stories tak mohou fungovat jako rychlý teaser a přivést více lidí k původnímu obsahu.

4 prispevek 1 4 prispevek 1
4 prispevek 2 4 prispevek 2
4 prispevek 3 4 prispevek 3
4 prispevek 4 4 prispevek 4
Vstoupit do galerie

Přidání hudby do příběhu

Hudební podklad dokáže i obyčejné InstaStories proměnit v atmosférický miniklips. Při tvorbě příběhu klepněte na ikonu pro přidání prvků a vyberte Hudba. Vyhledejte skladbu, která se hodí ke scéně, tématu nebo náladě – výsledek může být překvapivě působivý.

3 Zvukový podklad 1 3 Zvukový podklad 1
3 Zvukový podklad 2 3 Zvukový podklad 2
3 Zvukový podklad 3 3 Zvukový podklad 3
3 Zvukový podklad 4 3 Zvukový podklad 4
Vstoupit do galerie

Kterou fotku jste olajkovali jako první?

Trocha nostalgie nikdy neuškodí. V Vaše aktivita → Interakce → To se mi líbí můžete seznam lajkovaných příspěvků seřadit podle stáří. Po výběru Od nejstarších se před vámi objeví úplně první fotka, které jste na Instagramu dali lajk – malá sonda do vaší online historie.

Instagram prvni lajk Instagram prvni lajk 0
Instagram prvni lajk Instagram prvni lajk 1
Instagram prvni lajk Instagram prvni lajk 2
Vstoupit do galerie
