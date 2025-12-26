Jak nastavit mail na iPhone

Pořídili jste si první iPhone — ať už jako dárek, nebo po delším zvažování — a teď přichází řada na každodenní nástroje, mezi které patří i e-mail. Aplikace Mail je v iOS předinstalovaná a připravená k použití, jen je potřeba jí propojit s vaší e-mailovou schránkou. Ať už používáte Google, Seznam, firemní adresu nebo vlastní doménu, postup je velmi přímočarý. Níže najdete přehledný návod krok za krokem.
Přidání prvního e-mailového účtu
iOS si zakládá na jednoduchosti, takže hned při prvním otevření aplikace Mail uvidíte nabídku nejčastějších poskytovatelů. Pokud máte Gmail, stačí:
- Otevřít Mail a vybrat Google.
- Potvrdit, že chcete účet přidat.
- Přihlásit se pomocí e-mailu a hesla na stránce Googlu.
- Zvolit, která data se mají synchronizovat (pošta, kontakty, kalendáře, poznámky).
- Klepnout na Uložit.
Během pár vteřin se začne načítat obsah schránky a aplikace Mail bude připravena k používání.
Jak přidat další e-mail na iPhone
Používáte více účtů? Není problém — iOS umožňuje mít v Mailu libovolné množství schránek.
- Otevřete Nastavení.
- Přejděte do Mail → Účty.
- Zvolte Přidat účet.
- Vyberte poskytovatele nebo možnost Jiný.
Na jednotlivé účty můžete mít odlišná nastavení upozornění nebo podpisů, což se hodí například při kombinování soukromé a pracovní pošty.
Seznam, Centrum a další poskytovatelé: co dělat, když nejsou v seznamu?
U českých služeb typu Seznam nebo Centrum nenajdete přímou volbu v přehledu poskytovatelů, ale vše vyřeší volba Jiný → Přidat poštovní účet.
Po zadání vašeho jména, adresy a hesla vás čeká doplnění údajů o serverech:
- IMAP/POP volba
- Doporučujeme IMAP, který synchronizuje zprávy mezi všemi zařízeními.
- POP3 dnes využijete jen výjimečně.
Seznam.cz – IMAP
Server příchozí pošty: imap.seznam.cz
Server odchozí pošty: smtp.seznam.cz
Uživatelské jméno: celá e-mailová adresa
Heslo: heslo ke schránce
Centrum.cz – IMAP
Server příchozí pošty: imap.centrum.cz
Server odchozí pošty: smtp.centrum.cz
Ostatní údaje se shodují se Seznamem.
Po vyplnění stačí potvrdit a nechat proběhnout ověření.
Firemní e-mail nebo adresa na vlastní doméně
Máte-li e-mail hostovaný na vlastním serveru nebo používáte firemní Exchange:
- údaje najdete u vašeho poskytovatele hostingu,
- u firemních účtů je ideální obrátit se na IT oddělení,
- většina služeb podporuje přímé nastavení přes IMAP, Exchange nebo CalDAV.
Aplikace Mail podporuje i více kalendářů, poznámek a složek, takže i složitější firemní prostředí zvládne bez potíží.
Co když máte zapnuté dvoufázové ověření?
Někteří poskytovatelé (např. Seznam, Gmail nebo firemní služby) mohou vyžadovat vytvoření speciálního hesla pro aplikace, které se používá pouze v Mailu. Většinou jej získáte v nastavení zabezpečení vašeho účtu. Pokud se vám tedy nedaří přihlásit standardním heslem, zkontrolujte, zda nemáte dvoufázové ověření aktivní.
Jakmile vše dokončíte, můžete začít naplno používat e-mail na iPhonu — číst, odpovídat, třídit zprávy, přidávat podpisy nebo filtrovat složky. Aplikace Mail je stabilní, rychlá a výborně integrovaná do systému, takže vám práci výrazně zjednoduší.