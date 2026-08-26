Zavřít reklamu

Apple otočil po kritice. Oblíbená funkce nakonec nezmění doménu

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
0

Apple udělal poměrně nečekaný krok a ustoupil od změny, kterou ještě před několika týdny plánoval pro svou funkci Hide My Email. Ta umožňuje uživatelům iCloud+ vytvářet náhodné e-mailové adresy, přes které se mohou registrovat ke službám, aniž by jim museli prozradit svou skutečnou adresu. Apple nyní potvrdil, že tyto adresy nakonec zůstanou u domény @icloud.com. Původně přitom v červnu oznámil, že chce sjednotit domény používané funkcemi Sign in with Apple a Hide My Email. Nově vytvořené adresy Hide My Email měly přejít z @icloud.com na doménu @private.icloud.com, což se však uživatelům příliš nelíbilo.

Mohlo by vás zajímat

Proč Apple změnu nakonec zrušil

Důvodem kritiky byla především obava, že by nová doména výrazně usnadnila webům a různým službám blokování adres vytvořených přes Hide My Email. Dnes totiž e-mailová adresa vygenerovaná přes Hide My Email vypadá z pohledu služby prakticky stejně jako běžná iCloud adresa. Pokud by Apple všechny tyto aliasy přesunul na samostatnou doménu @private.icloud.com, provozovatelé webů by velmi snadno poznali, že jde o adresu vytvořenou prostřednictvím Hide My Email, a mohli by ji začít blokovat.

A to by v podstatě podkopalo jeden z hlavních důvodů, proč tuto funkci lidé používají. Hide My Email totiž funguje právě tak, že uživateli vytvoří jedinečnou adresu pro konkrétní službu a veškerá příchozí pošta se následně přeposílá na jeho skutečný e-mail. Adresu lze navíc kdykoliv deaktivovat nebo úplně odstranit. Apple však nyní po další zpětné vazbě od komunity rozhodnutí přehodnotil a změnu pro Hide My Email ruší. Adresy tak zůstanou u @icloud.com. 

Mohlo by vás zajímat

Sign in with Apple se ale měnit bude

Zajímavé je, že druhá část původně plánované změny zůstává. Apple tedy skutečně převede adresy vytvořené prostřednictvím Sign in with Apple na doménu @private.icloud.com. Adresy, které už uživatelé prostřednictvím Sign in with Apple mají, budou podle Apple fungovat i nadále a jejich přeposílání nebude přerušeno. Vývojáři aplikací a webů by však měli podporu nové domény přidat vedle současné @privaterelay.appleid.com. 

Osobně mi přijde změna postoje Apple u Hide My Email docela rozumná. Přechod na samostatnou doménu by sice technicky dával smysl, ale zároveň by z funkce udělal mnohem snadnější cíl pro služby, které nechtějí přijímat jednorázové či anonymní e-mailové adresy. Apple tak tentokrát udělal něco, co se u něj zase tak často nevidí – vyslechl uživatele, uznal jejich obavy a plánovanou změnu jednoduše zrušil. A pro všechny, kteří Hide My Email používají, je to podle mě jednoznačně dobrá zpráva. 

Zdroj
Diskuze
Apple

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.