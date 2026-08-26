Apple otočil po kritice. Oblíbená funkce nakonec nezmění doménu

Apple udělal poměrně nečekaný krok a ustoupil od změny, kterou ještě před několika týdny plánoval pro svou funkci Hide My Email. Ta umožňuje uživatelům iCloud+ vytvářet náhodné e-mailové adresy, přes které se mohou registrovat ke službám, aniž by jim museli prozradit svou skutečnou adresu. Apple nyní potvrdil, že tyto adresy nakonec zůstanou u domény @icloud.com. Původně přitom v červnu oznámil, že chce sjednotit domény používané funkcemi Sign in with Apple a Hide My Email. Nově vytvořené adresy Hide My Email měly přejít z @icloud.com na doménu @private.icloud.com, což se však uživatelům příliš nelíbilo.
Proč Apple změnu nakonec zrušil
Důvodem kritiky byla především obava, že by nová doména výrazně usnadnila webům a různým službám blokování adres vytvořených přes Hide My Email. Dnes totiž e-mailová adresa vygenerovaná přes Hide My Email vypadá z pohledu služby prakticky stejně jako běžná iCloud adresa. Pokud by Apple všechny tyto aliasy přesunul na samostatnou doménu @private.icloud.com, provozovatelé webů by velmi snadno poznali, že jde o adresu vytvořenou prostřednictvím Hide My Email, a mohli by ji začít blokovat.
A to by v podstatě podkopalo jeden z hlavních důvodů, proč tuto funkci lidé používají. Hide My Email totiž funguje právě tak, že uživateli vytvoří jedinečnou adresu pro konkrétní službu a veškerá příchozí pošta se následně přeposílá na jeho skutečný e-mail. Adresu lze navíc kdykoliv deaktivovat nebo úplně odstranit. Apple však nyní po další zpětné vazbě od komunity rozhodnutí přehodnotil a změnu pro Hide My Email ruší. Adresy tak zůstanou u @icloud.com.
Sign in with Apple se ale měnit bude
Zajímavé je, že druhá část původně plánované změny zůstává. Apple tedy skutečně převede adresy vytvořené prostřednictvím Sign in with Apple na doménu @private.icloud.com. Adresy, které už uživatelé prostřednictvím Sign in with Apple mají, budou podle Apple fungovat i nadále a jejich přeposílání nebude přerušeno. Vývojáři aplikací a webů by však měli podporu nové domény přidat vedle současné @privaterelay.appleid.com.
Osobně mi přijde změna postoje Apple u Hide My Email docela rozumná. Přechod na samostatnou doménu by sice technicky dával smysl, ale zároveň by z funkce udělal mnohem snadnější cíl pro služby, které nechtějí přijímat jednorázové či anonymní e-mailové adresy. Apple tak tentokrát udělal něco, co se u něj zase tak často nevidí – vyslechl uživatele, uznal jejich obavy a plánovanou změnu jednoduše zrušil. A pro všechny, kteří Hide My Email používají, je to podle mě jednoznačně dobrá zpráva.