Zavřít reklamu

Apple odvysílá celý fotbalový zápas jen z iPhone 17 Pro

Vše o Apple
J. Jan Vajdák
0

Apple tento víkend přepíše historii televizních sportovních přenosů. Očekávaný sobotní zápas fotbalové ligy MLS mezi LA Galaxy a Houston Dynamo FC bude kompletně natočený pouze pomocí iPhonu 17 Pro. Půjde o vůbec první případ v historii, kdy velkou profesionální sportovní událost nezaznamenají drahé studiové kamery.

Unikátní záběry díky kompaktním rozměrům

Jablečné telefony zachytí veškeré dění na ploše i mimo ni. Diváci uvidí kompletní předzápasovou rozcvičku, slavnostní nástupy hráčů i detailní záběry přímo ze sítě v brance. Apple slibuje naprosto špičkovou kvalitu obrazu. Kompaktní rozměry iPhonu navíc umožní kameramanům nabídnout zcela nové dynamické úhly.

iPhone 17 Pro LsA 13 iPhone 17 Pro LsA 13
iPhone 17 Pro LsA 12 iPhone 17 Pro LsA 12
iPhone 17 Pro LsA 17 iPhone 17 Pro LsA 17
iPhone 17 Pro LsA 16 iPhone 17 Pro LsA 16
iPhone 17 Pro LsA 4 iPhone 17 Pro LsA 4
iPhone 17 Pro LsA 9 iPhone 17 Pro LsA 9
iPhone 17 Pro LsA 1 iPhone 17 Pro LsA 1
iPhone 17 Pro LsA 2 iPhone 17 Pro LsA 2
iPhone 17 Pro LsA 3 iPhone 17 Pro LsA 3
Vstoupit do galerie

Běžná těžká televizní technika se totiž do podobných míst zkrátka nedostane. Živý přenos odstartuje v sobotu 23. května večer amerického času. Předplatitelům služby Apple TV letos nově stačí jen základní tarif a nepotřebují si dokupovat speciální sportovní balíček.

Apple má v tomto směru již za sebou jakousi „zátěžovou zkoušku“. Loni použil iPhony 17 Pro k natáčení vybraných filmových záběrů během sledovaného baseballového utkání mezi týmy Boston Red Sox a Detroit Tigers.

Tehdy ale produkční štáb spoléhal i na tradiční velké kamery. Nyní o víkendu převezmou veškerou práci iPhony. Jeden ze zmíněných iPhonů z baseballového zápasu mimochodem nedávno skončil jako stálý exponát v Národní baseballové síni slávy v New Yorku.

Mohlo by vás zajímat

Jako velký fanoušek fotbalu jsem na tento postup velmi zvědavý. Převážně na to, jak se iPhony vyrovnají kolikrát detailním a zpomaleným záběrům při faulech či jiných sporných situacích. Rozhodně zhlédnu záznam.

Apple produkty lze zakoupit či pronajmout na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze
iPhone 17 Pro

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.