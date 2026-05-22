Apple odvysílá celý fotbalový zápas jen z iPhone 17 Pro

Apple tento víkend přepíše historii televizních sportovních přenosů. Očekávaný sobotní zápas fotbalové ligy MLS mezi LA Galaxy a Houston Dynamo FC bude kompletně natočený pouze pomocí iPhonu 17 Pro. Půjde o vůbec první případ v historii, kdy velkou profesionální sportovní událost nezaznamenají drahé studiové kamery.
Unikátní záběry díky kompaktním rozměrům
Jablečné telefony zachytí veškeré dění na ploše i mimo ni. Diváci uvidí kompletní předzápasovou rozcvičku, slavnostní nástupy hráčů i detailní záběry přímo ze sítě v brance. Apple slibuje naprosto špičkovou kvalitu obrazu. Kompaktní rozměry iPhonu navíc umožní kameramanům nabídnout zcela nové dynamické úhly.
Běžná těžká televizní technika se totiž do podobných míst zkrátka nedostane. Živý přenos odstartuje v sobotu 23. května večer amerického času. Předplatitelům služby Apple TV letos nově stačí jen základní tarif a nepotřebují si dokupovat speciální sportovní balíček.
Apple má v tomto směru již za sebou jakousi „zátěžovou zkoušku“. Loni použil iPhony 17 Pro k natáčení vybraných filmových záběrů během sledovaného baseballového utkání mezi týmy Boston Red Sox a Detroit Tigers.
Tehdy ale produkční štáb spoléhal i na tradiční velké kamery. Nyní o víkendu převezmou veškerou práci iPhony. Jeden ze zmíněných iPhonů z baseballového zápasu mimochodem nedávno skončil jako stálý exponát v Národní baseballové síni slávy v New Yorku.
Jako velký fanoušek fotbalu jsem na tento postup velmi zvědavý. Převážně na to, jak se iPhony vyrovnají kolikrát detailním a zpomaleným záběrům při faulech či jiných sporných situacích. Rozhodně zhlédnu záznam.