Apple prozradil tajemství zásadního vylepšení přední kamery iPhonů 17 (Pro)

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Když Apple letos představil iPhone 17 (Pro) a iPhone Air, málokoho minula jedna z největších novinek, kterou je zásadně vylepšení přední kamera. Její podpora Center Stage se stala okamžitě hlavním tahákem, stejně jako poměrně zásadní navýšení rozlišení v kombinaci s automatickým rozšířením „zorného pole“ fotoaparátu. S ohledem na nálož novinek si tak nejeden jablíčka položil otázku, proč Apple vůbec tolik změn najednou. A jak se zdá, této otázky si byl vědom i samotný Apple, který na ní nyní do jisté míry poskytnul odpověď. 

Podle šéfa softwaru pro kamery Jona McCormacka Apple dlouho sledoval, jak lidé selfie opravdu fotí. „Vidíme lidi natahovat ruku do maximální délky, přepínat na ultraširoký objektiv, otáčet telefon horizontálně, někdy ho dokonce podávají nejvyššímu člověku ve skupině, aby se do záběru vešel úplně každý,“ říká McCormack a dodal: „Uživatelé se snaží, aby kamera fungovala pro ně, ale my jsme chtěli, aby kamera pochopila, co se snažíte zachytit, a upravila vše sama.“

Právě kvůli tomu tak na iPhony dorazila funkce Center Stage, která dokáže sledovat objekt, udržovat správný rám a zároveň nabídnout automatickou stabilizaci i Action mode pro selfie videa. Nemusíte přitom zapínat žádné režimy. Platí totiž, že i když jdete, běžíte nebo jedete na kole, video zůstává plynulé a ostře zaostřené. Apple to popisuje jako „kamera, která zmizí“ – technologie jde do pozadí a vy se můžete soustředit jen na okamžik.

Na technické stránce jde o kombinaci hardwaru a čipu A19/A19 Pro s Apple Camera Interface, který umožňuje rychlý přenos dat ze senzoru do procesoru. „Už roky jsme přemýšleli, jak bude tato kamera potřebovat rychlý datový kanál,“ doplňuje produktová manažerka Megan Nash. Díky tomu nyní i portréty vypadají přesně tak, jak mají – oči směřují správně, a to i při držení telefonu na výšku. Horizontální selfie už nezpůsobují zvláštní zkreslení pohledů.

Obecně se tedy dá říci, že Apple opět posunul technologii do pozadí. Místo, aby člověk bojoval s nastavením a kompozicí, kamera se sama přizpůsobuje, optimalizuje snímek a stabilizuje video. Center Stage tak de facto není jen novinka, ale zcela nový přístup k tomu, jak Apple chápe selfie. To je v jeho novém pojetí jednodušší, chytřejší a přirozenější a možná právě proto se i letos fanoušci iPhonů drží značky s takovou vervou.

